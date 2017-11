​Gentiloni: in Italia è tornata la crescita, possiamo ridurre il deficit

"In Italia è tornata la crescita economica, con un incremento tendenziale dell'1,8%, che è molto importante non per la cifra in sè, ma perché è esattamente il doppio delle previsioni che venivano fatte sull'economia italiana un anno fa".Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, nel suo intervento all'assemblea congiunta delle associazioni industriali di Alessandria, Novara e Vercelli-Valsesia."Forse - ha aggiunto - non siamo ancora nel gruppo di testa dell'eurozona, e forse per certi versi è anche complicato esserci, visto che l'eurozona è caratterizzata anche da Paesi come quelli dell'Est che hanno tasso di crescita molto elevati, ma sicuramente siamo dei campioni del salto in alto nelle previsioni economiche, perché nessun paese ha avuto una crescita economica così radicalmente diversa da quelle che erano le stime un anno prima".Per il premier, ''sicuramente possiamo contare su un recupero di una parte consistente del lavoro che si era perso negli anni più bui della crisi, e sicuramente, lo voglio ribadire ad alta voce e a testa alta di fronte alle discussioni che ogni tanto sentiamo in Europa, siamo con le carte in regola per quanto riguarda la riduzione del nostro deficit". "Dal terzo trimestre di quest'anno - ha concluso - non siamo neanche più lo stereotipo che ci ha accompagnato per anni, ma che era anche un fattore di stimolo per la nostra economia, il 'fanalino di coda'. Oggi, anzi, l'Italia ha una crescita tendenziale anche maggiore rispetto a quel grande paese amico che ha deciso di uscire dal mercato unico".