Terremoto, Gentiloni a Norcia e Amatrice: le risorse ci sono, burocrazia va snellita

"La devastazione che vedi qui da’ il senso della tragedia che è successa. Entri qui e ti rendi conto di quanto la situazione sia difficile e complessa". Così il Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, all'uscita della zona rossa di Amatrice. "Dobbiamo avere la consapevolezza che ci aspetta un'opera complessa - prosegue il Premier - quella della ricostruzione di un territorio vasto. Ma allo stesso tempo dobbiamo restare ottimisti, perché nonostante ci sia ancora tanto da fare, ci sono la volontà e l'impegno per farlo, e per ridare all'Italia uno dei suoi territori più belli"."Le risorse per la ricostruzione dopo il terremoto ci sono, ma bisogna che ci sia anche l'impegno di tutti per superare strozzature burocratiche e per andare avanti molto rapidamente. Non è un problema di soldi - ha ribadito - il Governo ha stanziato le risorse necessarie, è un problema di lavorare insieme".L'esigenza numero uno - ha chiarito Gentiloni “sono le scuole, stiamo lavorando molto intensamente, abbiamo poi l'esigenza di mettere in sicurezza i beni culturali, le chiese, i simboli di San Ginesio". Contemporaneamente per il premier, bisogna pensare al futuro: "San Ginesio è una grandissima attrazione turistica". "C'è un segno di volontà di riprendere, di ricostruire e soprattutto di guardare al futuro, fa molto piacere se posso incoraggiare questa volontà con l'impegno di tutte le istituzioni". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, iniziando a Norcia la visita nelle zone colpite dal terremoto.