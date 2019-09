Ue, Gentiloni: applicheremo flessibilità entro le regole "Investimenti e riforme strutturali danno un contributo chiave alla sostenibilità del debito"

"Cercherò di far applicare alla Commissione il Patto di stabilità e crescita facendo pieno uso della flessibilità consentita dalle regole" e assieme ai tassi bassi "ci aiuterà ad avere un orientamento di politica monetaria più amico della crescita, salvaguardando allo stesso tempo la responsabilità": lo scrive Paolo Gentiloni nelle risposte agli eurodeputati. Inoltre "investimenti e riforme strutturali danno un contributo chiave alla sostenibilità del debito"."Una parte centrale del mio portafoglio sara' la sorveglianza economica", scrive Paolo Gentiloni nelle risposte al questionario sottopostogli, come da prassi, dal Parlamento europeo in vista della sua nomina a commissario agli Affari economici e monetari. "Crescita inclusiva e sostenibilità ambientale devono andare di pari passo. Come deputato al Parlamento durante gli anni della crisi, ho capito l'importanza sia di salvaguardare la sostenibilità delle finanze pubbliche sia di essere in grado di fornire sostegno economico in tempi difficili". Gentiloni argomenta ancora: "Durante il mio mandato, mi impegnerò a realizzare un'agenda politica che sosterrà la crescita e troverà il giusto equilibrio con il garantire la sostenibilità nel tempo, affrontando nel contempo tutte le questioni a breve termine attraverso l'adeguata flessibilità all'interno delle norme Ue".Promette: "Lavorerò con il Parlamento europeo per proporre un sistema europeo di riassicurazione delle indennità di disoccupazione per fornire sostegno europeo a coloro che ne hanno bisogno, quando ne hanno bisogno".