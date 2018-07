Cinema Incidente a Clooney: solo una contusione al ginocchio. L'attore hollywoodiano ha lasciato ospedale Lo scooter dell'attore si è scontrato con un camioncino. Ora si trova in ospedale per accertamenti mentre la polizia stradale sta verificando la dinamica del sinistro. Il bel George si trova sull'isola per girare "Catch-22", una serie di sei puntate che narra di un gruppo di aviatori statunitensi di stanza in Italia, nell'isola di Pianosa, durante la Seconda Guerra Mondiale

Condividi

George Clooney 'has been injured in a bike accident in Sardinia' https://t.co/XwIVLJlmH6 pic.twitter.com/wDjHgAvovB — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 10 luglio 2018

George Clooney è stato dimesso dall'ospedale dove era stato trasportato dopo che a bordo del suo scooter si era scontrato con un camioncino percorrendo la strada statale in località Costa Corallina, in provincia di Olbia, in Sardegna. Secondo quanto fanno sapere da fonti sanitarie, dopo essere stato sottoposto a tac, avrebbe riportato solo una piccola contusione al ginocchio, nessuna lesione. L'attore, che si trova in Sardegna per girare una serie - ha lasciato il pronto soccorso - a bordo di uno dei van della produzione. Intanto sono treminati i rilievi sul luogo dell'impatto da parte della polizia per verificare l'esatta dinamica di quanto accaduto.Solo due giorni fa, la star hollywoodiana era di nuovo finita alla ribalta della cronaca perchè - senza chiedere aiuto - si era rimboccato le maniche e si era messo a spazzare sul set dopo che le capre lo avevano sporcato. Clooney - nelle vesti di regista - sta girando “Catch 22”. Tratto dal romanzo di Joseph Heller del 1961, "Catch-22" è una serie di sei puntate di cui Clooney firma la supervisione alla regia e la produzione e di cui, soprattutto, sarà interprete con Kyle Chandler - che sarà il protagonista, il colonnello Chathart - Christopher Abbott, Hugh Laurie, ossia il Dr. House, e anche l'italianissimo Giancarlo Giannini. È il racconto di un gruppo di aviatori statunitensi di stanza in Italia, nell'isola di Pianosa, durante la Seconda Guerra Mondiale. Clooney ha vagliato un'ottantina di aeroporti dismessi in Europa e ha scelto la Sardegna. Sino al 21 luglio la Gallura sarà il quartier generale della produzione hollywoodiana.Clooney è in compagnia della famiglia. La moglie Amal e i gemelli sono ospiti di una villa a Puntalda. Nel vicino ristorante - dove mangiano spesso - raccontano che il divo di Hollywood "ha gusti semplici, adora la pasta al pomodoro, alterna la spigola al sale con sushi e sashimi, ma il suo piatto preferito è la tartare di tonno".L'attore dall'inizio delle riprese - amche se gelosissimo della sua privacy - non ha rinuciato a un giro in moto o a un pranzo in spiaggia. E' stato così immortalato dal "Daily Mail" mentre acquista del formaggio per strada, da un pastore che esponeva ogni bendidio a bordo del suo furgoncino. Nelle immagini che hanno fatto il giro del mondo l'attore, in t-shirt e bermuda scuri, conversa con lui e gli dà una pacca sulla spalla di fronte ad altri due motociclisti.La notizia dell'incidente sta facendo il giro del mondo e viene ribattuta da molti media.