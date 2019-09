Germania, auto sulla folla a Berlino, almeno 4 morti

(foto di repertorio)

Un'auto è piombata sulla folla a Berlino provocando 4 morti. Secondo quanto riferisce la Bild, una Porsche ha falciato le persone su un marciapiede nel distretto di Mitte. Tra le vittime, anche un bambino. I vigili del fuoco di Berlino fanno riferimento anche a 2 feriti. Non è ancora chiaro se si tratti di incidente o di un atto deliberato.Il conducente dell'auto che è finita sulla folla a Berlino è tra le persone rimaste ferite. Lo scrive la Bild. Il guidatore, secondo la prima ricostruzione, andava a forte velocità, a bordo di una Porsche, prima di perdere il controllo e finire sul marciapiede in quella che sembrerebbe una tragedia accidentale.Il primo bilancio è di almeno quattro morti e tre feriti. L'incidente è avvenuto su Invalidenstrasse, a pochi passi dal centro della capitale tedesca. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni. Sul posto ci sono 40 uomini, tra agenti di polizia e pompieri.