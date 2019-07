Nasce TEN (Tactical Edge Networking) Germania e Olanda lanciano l'Internet militare congiunto

Condividi

Funzionari governativi tedeschi e olandesi hanno siglato un accordo sulla costruzione congiunta dell’Internet militare denominato TEN (Tactical Edge Networking). È la prima volta che le due nazioni uniscono i loro network militari, aprendo la possibilità nel futuro per altri stati membri della NATO di unire le loro reti al web militare unificato.Il quartier generale di TEN sarà a Coblenza, in Germania, mentre un centro di progettazione e prototipi sarà dislocato presso la caserma Bernard ad Amersfoort, nei Paesi Bassi.Per cominciare, TEN fonderà le comunicazioni tra le operazioni terrestri (D-LBO) dell'esercito tedesco (Bundeswehr) e il programma di comunicazione tattica "Foxtrot" del ministero della Difesa olandese, utilizzato dall'esercito dei Paesi Bassi. Le truppe che operano sulla rete TEN utilizzeranno computer, radio, tablet e telefoni identici, indipendentemente dal paese d'origine.La realizzazione della TEN dovrebbe costare ai due paesi milioni di euro per equipaggiare decine di migliaia di soldati e veicoli con nuove attrezzature compatibili. I due paesi avevano deciso di costruire una rete comune per le loro forze armate nel maggio 2018. L'impegno dei Paesi Bassi e della Germania per costruire una rete Internet comune è l'approccio opposto a quello della Cina e della Russia, che hanno imboccato una strada isolazionista.