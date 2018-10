"Revolution Chemnitz" Germania. Pianificavano attacchi a migranti, arrestate 7 persone Gli accusati appartengono all'ambiente degli hooligan, degli skinhead e dei neonazisti di Chemnitz, la città della Sassonia dove il mese scorso era stata registrata una vera e propria caccia allo straniero in seguito all'uccisione di un tedesco

Der Streit, ob es in #Chemnitz zu Hetzjagden auf Ausländer kam, hat die Bundesregierung gelähmt. Nun kommt heraus: Dort sollen Rechtsextreme eine terroristische Vereinigung gebildet haben. https://t.co/MVFI6xX9wJ — SPIEGEL ONLINE +EIL+ (@SPIEGEL_EIL) 1 ottobre 2018

Sette persone sono state arrestate in Germania con l'accusa di far parte di "un'organizzazione terroristica di estrema destra" che pianificava attacchi contro i migranti. Gli arresti, secondo quanto reso noto dalla Procura federale, sono avvenuti nei land di Sassonia e Baviera.Secondo quanto riferito dalla Procura, gli arrestati - tutti di nazionalità tedesca - sono sospettati di aver creato l'organizzazione di estrema destra "Revolution Chemnitz" insieme ad un giovane di 31 anni che era già stato arrestato a metà settembre con l'accusa di turbativa dell'ordine pubblico. Nell'operazione di polizia nella quale sono stati dispiegati circa un centinaio di agenti, sono stati perquisiti abitazioni e locali collegati al gruppo in Sassonia.L'uomo che a detta della procura è il leader dell'organizzazione "Revolution Chemnitz" si chiama Christian K., 31 anni, ed era stato arrestato già lo scorso 14 settembre. I sei personaggi finiti agli arresti sarebbero esponenti di punta dell'ambiente neonazista della città sassone, collegati anche con frange di hooligan e gruppi di skinhead. Secondo gli inquirenti, l'intento del gruppo "Revolution Chemnitz" era quello di "combattere con la violenza contro lo Stato".In particolare, sarebbero state già in fase di progettazione veri e propri attentati nei confronti di stranieri e anche contro soggetti "di altri convincimenti politici". Tra questi "rappresentanti dei partiti politici e personalità dell'establishment", come riferisce la procura generale federale. Cinque delle persone arrestate - così affermano gli inquirenti - hanno attaccato appunto lo scorso 14 settembre diversi stranieri a Chemnitz. Una delle persone colpite era stata ferita alla testa con una bottiglia.Si sarebbe trattato di una specie di "prova", dice la procura, per un ulteriore attacco, non meglio precisato, ma pianificato per il 3 ottobre. Non è una data scelta a caso: il 3 ottobre cade l'anniversario della riunificazione tedesca. Tra oggi e domani Christian K. e gli altri sei saranno sentiti dai magistrati. Nell'operazione di polizia di questa mattina sono stati coinvolti un centinaio di agenti e sono state effettuate numerose perquisizioni in Sassonia. Come scrive lo Spiegel online, questi arresti rappresentano un vero e proprio "colpo di scena" anche per la politica: sono state proprio le controverse dichiarazioni del capo del servizio d'intelligence interno Hans-Georg Maassen sui fatti di Chemnitz ad aver causato momenti di grandi fibrillazione dentro la Grosse Koalition, con la Csu e il ministro degli Interni Horst Seehofer e la Spd di Andrea Nahles schierate su fronti opposti: i primi a difendere Maassen, i socialdemocratici a chiederne le dimissioni. Al centro, i tentativi di mediazione della cancelliera Angela Merkel. Sullo sfondo, proprio il tema della lotta al crescente estremismo di destra in Germania.A fine agosto a Chemnitz, in Sassonia, a margine di una manifestazione a cui avevano partecipato migliaia di persone, si erano verificati numerosi attacchi e aggressioni da parte di frange di estrema destra nei confronti di stranieri. C'e' chi ha mostrato il saluto nazista, altri hanno attaccato un gruppo di militanti socialdemocratici. Una dozzina di persone incappucciate hanno attaccato un ristorante ebraico. I fatti di Chemnitz hanno creato un grande allarme nell'opinione pubblica e veementi polemiche nel mondo politico. E' altamente probabile, si dice in Procura, che i sette uomini arrestati abbiano partecipato a tali violenze. A detta della procura, il gruppo "Revolution Chemnitz" si sarebbe formato "ufficialmente" lo scorso 11 settembre. Forse un'altra data non scelta casualmente.