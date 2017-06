Il sì delle autorità del Renania-Palatinato Germania, Rock am Ring più forte del terrore: si riprende a suonare Le autorità tedesche hanno dato l'ok: il festival ricomincia e tiene concerti fino a domani, come previsto. Rilasciate le tre persone che erano state fermate ma restano indagate

Dopo che i rilievi non hanno confermato il sospetto di un possibile atttacco terroristico, le autorità della Renania-Palatinato hanno deciso di autorizzare la ripresa del festival "Rock am Ring", sospeso ieri sera con l'evacuazione di 90mila persone nel circuito del Nurburgring, proprio a causa di questa minaccia. La polizia di Coblenza, la capitale del distretto ha istituito una linea telefonica per le informazioni attiva da ieri. Resta imponente il servizio d'ordine con circa 1.200 agenti impegnati, oltre a un dispositivo di sicurezza privata.Sono state rilasciate le tre persone fermate nella notte - di una si è detto che facesse parte del movimento salafita - ma restano indagate nell'ambito dell'inchiesta sulla minaccia terroristica. Erano stati fermati nel backstage dove erano entrati con un badge regolare ma intestato ad altre persone.Mentre le perquisizioni nell'area del festival non hanno trovato oggetti sospetti, il ministro dell'Interno della Renania-Palatinato, Roger Lewentz, ha segnalato che ieri non era possibile scartare una "minaccia imminente", quindi era "sensato" evacuare il pubblico per non creare un "rischio ingiustificabile". L'organizzatore dell'evento, Marek Lieberberg, si è detto felice per l'autorizzazione poi ottenuta per riprendere la programmazione. Al contempo, ha elogiato polizia e ministro dell'Interno, così come il pubblico che ha risposto in modo "disciplinato" e dando prova di "tolleranza, comprensione e pacifismo". Ora, ha detto Lieberberg, l'obiettivo è rispettare il più possibile il programma.Istituito nel 1985, è tra i più popolari festival di musica rock. Al momento dell'evacuazione stava suonando Liam Gallagher. Nei 3 giorni di concerto erano previsti oltre 80mila spettatori.