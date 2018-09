Ryanair, nuova ondata di scioperi: 150 voli cancellati in Germania

Ryanair nella bufera con la cancellazione oggi di più di un terzo dei suoi voli da e per la Germania a causa di uno sciopero. Il sindacato tedesco dei piloti, Cockpit, e quello degli assistenti di volo, Verdi, ha iniziato uno sciopero di 24 ore che si traduce nella cancellazione di 150 voli per la Germania. Ryanair, che non può fare appello a piloti stranieri come rinforzo, ha offerto ai passeggeri gratuitamente di spostare le prenotazioni di oggi e domani a venerdì, sabato e domenica. Lo stop tedesco è solo un'anticipazione della protesta europea che sarà formalizzata giovedi' a Bruxelles dai sindacati italiani, portoghesi, spagnoli, olandesi e belgi. Questi hanno già annunciato in una dichiarazione congiunta che venerdì 28 settembre guideranno "il più grande sciopero" nella storia della società irlandese, fondata nel 1985, dopo mesi di proteste ricorrenti del suo personale.