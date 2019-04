Inchiesta "Xenia" Gestione migranti a Riace, Mimmo Lucano rinviato a giudizio assieme ad altri 26 indagati La decisione del Gup di Locri. Il processo inizierà l'11 giugno. Le accuse: abuso d'ufficio, favoreggiamento dell'immigrazione illegale, truffa ai danni dello Stato, peculato e concussione

Il sindaco sospeso di Riace, Mimmo Lucano, è stato rinviato a giudizio assieme agli altri 26 indagati nell'ambito dell'inchiesta denominata "Xenia" sulla gestione dei migranti a Riace. La decisione è stata letta dal Gup del Tribunale di Locri, Amelia Monteleone, dopo sette ore di camera di consiglio. Il processo è stato fissato per l'11 giugno prossimo a Locri.A Lucano, ancora sottoposto al provvedimento di divieto di dimora a Riace, e alle altre 26 persone rinviate a giudizio, l'accusa contesta, a vario titolo, i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, abuso d'ufficio, truffa ai danni dello Stato, peculato e concussione.Nessuno degli indagati era presente in aula alla lettura del dispositivo da parte del Gup, così come era accaduto anche nelle cinque giornate di udienza.L'avvocato Andrea Daqua difensore di Lucano e della compagna straniera Tesfahun Lemlem, insieme al collega Antonio Mazzone, prima che il gup Monteleone si ritirasse in camera di consiglio, aveva chiesto per entrambi il non luogo a procedere.Lucano, al terzo mandato come primo cittadino di Riace, comune della Locride diventato modello per l'accoglienza dei migranti, proprio nell'ambito dell'operazione Xenia della Procura di Locri, il 2 ottobre, era dapprima stato posto agli arresti domiciliari, misura poi trasformata nel divieto di dimora a Riace e infine revocata dalla Cassazione.