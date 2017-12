Aveva precedenti per spaccio Giallo a Desio, nel milanese: uomo trovato morto nel suo box con ferita alla gola Sul posto è intervenuta la Squadra rilievi del Nucleo investigativo di Monza e il medico legale

Il box dove è stato trovato il corpo del 54enne (Ansa)

Un 54enne è stato trovato morto nel suo box, a Solaro in provincia di Milano, nella tarda serata di ieri dai carabinieri di Desio (Monza). L'uomo, con precedenti per spaccio, sarebbe stato ucciso da un profondo taglio alla gola provocato presumibilmente da un coltello di grandi dimensioni.La dinamica dei fatti è al vaglio degli investigatori, sotto la direzione della procura della Repubblica di Monza. Il 54enne viveva da solo e alcuni conoscenti che non lo vedevano da qualche giorno hanno dato l'allarme. L'abitazione e il box, secondo quanto si apprende, non risultano essere stati frugati. Sul posto è intervenuta la Squadra rilievi del Nucleo investigativo di Monza e il medico legale.