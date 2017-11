Fermato sei giorni fa Il giallo sulla sorte del premier libanese Hariri: "trattenuto" o "prigioniero" dei sauditi? Una settimana fa ha annunciato a sorpresa, da Riad, le sue dimissioni dal governo di unità nazionale di cui fanno parte gli Hezbollah, principali alleati dell'Iran nella regione. Le ragioni delle sue dimissioni restano un mistero cui si aggiunge il giallo sulla sua sorte politica. Intanto, il premier francese Macron annuncia un incontro col principe ereditario saudita Salamon, considerato l'artefice del giro di vite "anti-corruzione" in corso nel regno oltre che fautore del recente inasprimento dei toni sauditi contro l'Iran e i suoi alleati nella regione

E' un mistero sempre più fitto la sorte politica del premier libanese Saad Hariri, da sei giorni fermo nella capitale saudita Riad da dove, sabato scorso, ha annunciato a sorpresa le sue dimissioni dal governo di unità nazionale di cui fanno parte anche gli Hezbollah, principali alleati dell'Iran nella regione. In queste ore, Arabia Saudita e Kuwait hanno esortato i propri cittadini a lasciare il Libano, mentre il presidente francese Emmanuel Macron, impegnato in visita negli Emirati Arabi Uniti, ha annunciato che si recherà oggi "per alcune ore" a Riad per incontrare il principe ereditario saudita Muhammad ben Salman. Muhammad si prepara a prendere il posto dell'anziano re Salman ed è considerato l'artefice del giro di vite "anti-corruzione" in corso nel regno oltre che fautore del recente inasprimento dei toni sauditi contro l'Iran e i suoi alleati nella regione. E' in questo difficile contesto che il governo israeliano, che ha una convergenza di interessi con l'Arabia Saudita avendo in comune il nemico iraniano, ha annunciato di voler lanciare un'offensiva diplomatica contro l'Iran e gli Hezbollah in Libano alle Nazioni Unite.Diversi media libanesi hanno riferito le preoccupazioni degli ambienti politici e finanziari di Beirut sulla sorte del dimissionario Hariri: secondo alcune fonti è "trattenuto" nella capitale saudita, secondo altre addirittura "prigioniero", "ostaggio". Fonti ben informate a Riad e interpellate dall'ANSA escludono che sia "sotto arresto" ma confermano che "Hariri è temporaneamente costretto a rimanere nella capitale saudita". I media sauditi, d'altro canto, da lunedì a ieri hanno mostrato foto e video di Hariri a colloquio, rispettivamente, con il re Salman a Riad, con l'emiro degli Emirati Arabi Uniti ad Abu Dhabi e con diversi ambasciatori occidentali e arabi sempre nella capitale saudita. Proprio l'incontro tra Hariri e l'ambasciatore francese a Riad avrebbe avuto, secondo fonti libanesi, un'importanza significativa perché "Beirut ha chiesto la mediazione della Francia - ex potenza coloniale e tradizionalmente vicina a settori politici libanesi - per risolvere la crisi".Dal punto di vista formale, il presidente libanese Michel Aoun ha intanto annunciato che non accetterà le dimissioni di Hariri finché non lo incontrerà di persona: "Le circostanze delle dimissioni di Hariri sono inaccettabili" ha detto nel corso di un incontro con l'incaricato d'affari dell'Arabia Saudita in Libano, Walid Bukhari, al palazzo presidenziale di Baabda. Secondo quanto riferito dal sito del quotidiano Daily Star, citando fonti della presidenza libanese, Aoun ha anche chiesto il ritorno a Beirut di Hariri, attualmente a Riad. E il partito politico dell'ex premier, il movimento Mustaqbal, ha chiesto il suo rientro in Libano dall'Arabia Saudita: "necessario" che Hariri rientri "per restaurare la dignità ed il rispetto" del Paese.Si terrà domani pomeriggio, a partire dalle 14 ora locale in piazza dei Martiri a Beirut, una manifestazione in sostegno del primo ministro libanese dimissionario Saad Hariri, che sabato a Riad ha annunciato la volontà di rinunciare al suo incarico. Lo riporta l'emittente libanese Lbci, spiegando che i manifestanti chiederanno di ''far chiarezza sull'ambiguità che ha dominato la situazione del presidente Saad Hariri da quando ha annunciato le sue dimissioni e il suo ritorno in Libano''.Gli organizzatori della manifestazione si dicono ''persone libere in questo Paese e difendiamo la dignità di Hariri, che come cittadino e primo ministro è la dignità di questa nazione. Permetteteci di rinviare il dibattito politico e stiamo insieme sabato nella Piazza dei Martiri''.