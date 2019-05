Visita ufficiale Giappone, Trump ricevuto da Naruhito. Poi il colloquio con il premier Abe Il presidente degli Stati Uniti è il primo leader straniero a stringere la mano al nuovo imperatore. Con la Corea del Nord "ci saranno cose buone"

Donald Trump ha incontrato l'imperatore del Giappone Naruhito, primo leader straniero a stringergli la mano dopo l'incoronazione. Accompagnato dalla First Lady Melania, il presidente Usa ha incontrato l'imperatore e l'imperatrice Masako al Palazzo Reale, nel terzo giorno della sua visita ufficiale in Giappone..Il presidente e l'imperatore avevano a disposizione dei traduttori ma non ce ne è stato bisogno: l'imperatore parla fluentemente inglese per aver studiato a Oxford, così come la moglie che ha studiato a Harvard. L'incontro è stato molto cordiale. All'interno del palazzo, Trump e Melania sono stati salutati anche dal fratello dell'imperatore, il principe Akishino, e dal premier Shinzo Abe, ambedue accompagnati dalle mogli.Dopo la cerimonia a palazzo, il colloquio politico tra il presidente americano e Abe. Sul tavolo soprattutto i temi della sicurezza internazionale, in particolare per quello che concerne la Corea del Nord ed i suoi test missilistici, ma anche i nodi del commercio internazionale, per il quale Trump, parlando all'inizio della sua visita in Giappone ad una vasta delegazioni dei capitani d'industria nipponici, aveva chiesto che le relazioni tra i due Paesi fossero "più eque"."Personalmente, penso che molte cose buone ci saranno con la Corea del Nord, lo sento. Potrei avere ragione, potrei avere torto, ma lo sento". Il presidente Usa Donald Trump, parlando a Tokyo dei rapporti e dei recenti lanci missilistici di Pyongyang a margine del bilaterale con Shinzo Abe, ha rilevato che "c'è un buon rispetto costruito, potrebbe essere un grande rispetto costruito tra Usa e Corea del Nord, ma vediamo quello che succede". I test nucleari del Nord "ai suoi più alti livelli" sono stati fermati.Il presidente degli Stati Uniti ha parlato della possibilità di negoziati con l'Iran all'inizio dei colloqui a Tokyo con il primo ministro giapponese. "Credo davvero che l'Iran vorrebbe parlare e, se vogliono parlare, parleremo", ha dettoTrump. "Vedremo cosa succederà, ma una cosa è certa per me: il primo ministro Abe ha uno stretto rapporto con i leader iraniani, nessuno vuole vedere accadere cose terribili e soprattutto non io".