Giappone, attacco a colpi di coltello alla fermata del bus: uccisa una bambina, 17 feriti L'uomo ha assalito un gruppo di bambine che si recavano a scuola a Kawasaki e poi si è ucciso con un fendente alla gola

Condividi

Drammatico attacco in un parco di Kawasaki, in Giappone: un uomo di 50 anni ha accoltellato i passanti, tra cui molti alunni delle elementari, uccidendo un adulto e una bambina e causando altri 17 feriti. L'aggressore si è poi suicidato infliggendosi una coltellata al collo. L'attacco, il cui movente non è chiaro, è avvenuto alle 8 del mattino alla fermata mentre gli alunni di una scuola cattolica privata si apprestavano a salire su uno scuolabus: le vittime erano in coda davanti a un parco che si trova vicino alla stazione ferroviaria della città appena a sud di Tokyo, in un'ora di punta per gli spostamenti dei pendolari diretti verso la capitale. Tra i feriti ci sarebbero 13 bambini tra i sei e i sette anni di età che sono stati portati in tre ospedali di Kawasaki.L'uomo ucciso dal folle è il padre 39enne di una delle studentesse. L'autista dello scuolabus ha raccontato alla tv Nhk di aver visto il sospetto avvicinarsi alle bambine e ragazzine in fila per salire sul mezzo e cominciare a colpirle. Quindi, l'uomo è salito sullo scuolabus, colpendo anche le studentesse che erano già a bordo. Il sospetto ha poi rivolto il coltello contro di sè, ferendosi quattro volte al collo. Fermato dalla polizia e ricoverato in ospedale, è morto lì per le ferite riportate.Sul posto, davanti al parco Noborito, sono intervenuti la polizia, le ambulanze e i vigili del fuoco. Nelle stesse ore a Tokyo si stava concludendo la visita del presidente americano, Donald Trump. Attacchi di questo genere non sono una novità per l'area di Tokyo: nel 2010 ci furono una dozzina di feriti per gli accoltellamenti su un autobus e su una corriera e nel 2008 un 28enne aveva invaso un'area pedonale alla guida di un camion e aveva investito e ucciso tre persone, prima di accoltellarne a morte altre quattro.