Gilet gialli, atto 20 manifestanti in calo. Calma a Tour Eiffel, tensione a Bordeaux

di Tiziana Di Giovannandrea Alla 20a manifestazione di protesta dei 'giubbotti gialli' in Francia si registra un netto calo dei partecipanti. Secondo i dati diffusi dal ministero dell'Interno, alle 14 c'erano 5.600 gilet gialli in strada in tutta la Francia e di questi 1.800 erano a Parigi.La partecipazione risulta in calo rispetto alla settimana scorsa, quando alle 14 i manifestanti erano 8.300 in tutta la Francia, di cui 3.100 nella capitale.gran parte dei partecipanti al corteo sono arrivati nella destinanzione finale fra la Tour Eiffel e Piazza Trocadero senza particolari problemi.Le Forze di Polizia e i gendarmi sono stati molto presenti e coadiuvati per il secondo sabato consecutivo dai militari, a guardia di punti fissi di importanza istituzionale.Vietate le manifestazioni in alcuni luoghi a rischio, come gli Champs-Élysées, devastati due settimane fa durante il 18° atto della protesta.Qualche scaramuccia e tensione si è avuta a, quando il corteo ha cambiato per un tratto il percorso e c'è stato un lancio di lacrimogeni da parte delle Forze dell'Ordine. Il sindaco alla vigilia della manifestazione aveva parlato di un sabato 'apocalittico' e di temere una protesta con travolgenti scontri in quanto c'era stato l'annuncio dell'arrivo di elementi particolarmente violenti nella città, tanto che il prefetto ha invitato i negozi a chiudere e i cittadini a rimanere in casa.Particolari timori, in provincia, ci sono stati anche adper il raduno in programma definito "nazionale".