Dopo le violenze del 16 marzo Gilet gialli, giro di vite del governo francese: sostituito il Prefetto di Parigi Il primo ministro Philippe vieta manifestazioni in centro a Parigi, Bordeaux e Tolosa

Dopo gli scontri nella capitale francese dello scorso 17 marzo, perde l'incarico il prefetto di polizia di Parigi, Michel Delpuech, che sarà sostituito da Didier Lallement. La romozione di Delpuech avviene nell'ambito delle misure decise dal governo dopo gli incidenti a Parigi. Ad annunciarlo è il premier Edouard Philippe: "Mercoledì in Consiglio dei ministri il presidente della Repubblica nominerà prefetto di polizia Didier Lallement, ex segretario generale del ministero dell'Interno, attuale prefetto di Nuova Aquitania".Di Delpuech, 66 anni, era stata più volte pronosticata l'uscita di scena a causa del 'caso Benalla' (che coinvolge il presidente Macron) e delle polemiche sulla gestione dell'ordine pubblico a Parigi. A seguito delle ultime devastazioni, il premier francese, Edouard Philippe, annuncia inoltre che d'ora in poi le manifestazioni dei Gilet gialli saranno vietate nei quartieri finora più colpiti dalla furia devastatrice dei casseur, "gli Champs-Elyse'es a Parigi, Place Pey-Berland a Bordeaux e Place du Capitole a Tolosa". Sarà inoltre aumentata sensibilmente la pena per chi partecipa a manifestazioni non autorizzate.