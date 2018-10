Medio Oriente In Giordania un'alluvione improvvisa colpisce un bus, almeno 8 morti

Otto studenti sono morti dopo che l'autobus sul quale viaggiavano è stato trascinato via da un'improvvisa alluvione vicino al Mar Morto, in Giordania. A bordo del pullman c'erano 37 studenti e 7 accompagnatori: le ricerche sono ancora in corso per trovare i dispersi. Finora 11 feriti sono state recuperati, alcuni in gravi condizioni. Al lavoro nella zona termale di Zara Maeen vi sono elicotteri, truppe e sommozzatori.