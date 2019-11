ITALIA

2019/11/02 13:37

L'attore colto da malore a Civitella Alfedena Giorgio Tirabassi dopo operazione al cuore: "Sto bene, voglio tranquillizzare tutti" La Asl 1 provinciale dell'Aquila - in una nota - fa sapere che l'attore è fuori pericolo ed è vigile. Dovrà rimanere in ospedale per alcuni giorni

Giorgio Tirabassi ricoverato ad Avezzano, malore durante evento,operato d'urgenza

"Amici e conoscenti voglio tranquillizzare tutti: sto bene e in buone mani". Così l'attore Giorgio Tirabassi dalla pagina ufficiale di Facebook, dopo il malore che lo ha colto ieri sera a Civitella Alfedena, in Abruzzo, durante la presentazione del film "Il grande salto".







L'attore è fuori pericolo, riferisce una nota dell'ufficio stampa della Asl provinciale dell'Aquila. Il paziente è attualmente ricoverato nel reparto di Utic - cardiologia ed emodinamica del presidio marsicano: le sue condizioni al momento sono stabili anche se resta strettamente monitorato. L'attore è stato trasportato in ambulanza ieri sera e sottoposto a intervento chirurgico, per un "infarto del miocardio anteriore, "intorno alle 22.30 dall'équipe diretta dal dottor Giulio Valentini, che lo ha trattato "con angioplastica e coronarica e impianto di stent medicato". Tirabassi, che è vigile e asintomatico, dovrà rimanere in ospedale per alcuni giorni.



