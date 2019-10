MONDO

2019/10/04 19:19

Ha scritto due libri-inchiesta Giornalista russa arrestata in Iran per spionaggio per conto di Israele: rischia 10 anni di carcere La donna aveva lavorato a Teheran per anni e poi era tornata in Russia

La giornalista russa Yulia Yuzik è stata arrestata a Teheran con l'accusa di essere una spia d'Israele. La donna ha lavorato per anni come corrispondente dei mass media russi a Teheran, poi è tornata in patria.



Qualche giorno fa ha avuto un invito per motivi professionali e si è recata di nuovo a Teheran. All’arrivo all’aeroporto però i pasdaran le hanno sequestrato il passaporto, promettendo di restituirglielo alla partenza. La sera stessa invece hanno fatto irruzione alla sua camera dell’albergo, portandola in prigione. La donna è accusata di essere una spia per conto d’Israele. Secondo un rappresentante dell’Unione dei Giornalisti russi, a insospettire gli iraniani sarebbero stati alcuni visti d’ingresso in Israele sul passaporto della donna.



