A celebrazione Acca Larentia Giornalisti aggrediti, arrestati leader romano Forza nuova e esponente di Avanguardia nazionale Sono ritenuti tra i responsabili dell'aggressione a un cronista e a un fotografo dell'Espresso

Giuliano Castellino di Forza Nuova (Ansa)

Arrestati dalla polizia Giuliano Castellino, leader romano di Forza Nuova e Vincenzo Nardulli, esponente di spicco di Avanguardia Nazionale.Secondo quanto si è appreso, sono ritenuti tra i responsabili dell'aggressione a un cronista e a un fotografo dell'Espresso avvenuta al cimitero del Verano lo scorso 7 gennaio mentre documentavano la celebrazione per l'anniversario dei morti di Acca Larentia. Ad occuparsi delle indagini la Digos di Roma.A quanto accertato, le due vittime sarebbero state accerchiare, aggredite e una anche minacciata di morte nel tentativo di impossessarsi del materiale registrato. Castellino e Nardulli si trovano ora ai domiciliari.Rapina aggravata e lesioni aggravate sono i reati contestati ai due leader dei movimenti dell'estrema destra il cui arresto è stato eseguito dalla Digos di Roma. Alla commemorazione della strage di Acca Larentia, che era stata indetta presso il Mausoleo dei Martiri Fascisti dalla Comunità di Avanguardia Nazionale, avevano partecipato circa 60 persone, tra militanti avanguardisti e quelli di Forza Nuova.Secondo quanto ricostruito dal pm Eugenio Albamonte, i due giornalisti sono stati aggrediti per aver effettuato videoriprese senza il consenso dei partecipanti. Accerchiati separatamente, uno è stato picchiato con violenza, l'altro minacciato di morte e poi colpito a calci e pugni con contestuale sottrazione del documento di identità per conoscerne le generalità. Il tutto al solo scopo di impossessarsi del materiale registrato nel corso dell'evento e di impedire loro di esercitare il diritto di libertà di stampa. Stando agli accertamenti svolti dalla Digos, tra gli assalitori c'erano proprio Castellino, che pure era sottoposto al regime della sorveglianza speciale, e Nardulli: le loro abitazioni sono state perquisite e un po' di materiale, ritenuto di interesse investigativo, è ora all'analisi dell'autorità giudiziaria."Hai capito che me devi fa vede' le foto? A me delle guardie non me ne frega un ..., io tiro fuori il ferro e ti sparo in testa, pezzo di ... a me non mi devi toccare senno' ti sfondo la capoccia... sta banda di infami so' peggio del peggio, degli sbirri siete, giornalisti bastardi". Con queste parole - citate dal gip Mara Mattioli nell'ordinanza di custodia cautelare - Giuliano Castellino, leader romano di Forza Nuova, si è rivolto al giornalista dell'Espresso il giorno dell'aggressione al cimitero del Verano. "Non sai con chi hai a che fare... noi non scherziamo", ha poi aggiunto Vincenzo Nardulli, esponente di Avanguardia Nazionale, rivolto al fotografo del settimanale. I due arrestati - secondo l'accusa - volevano impossessarsi, con violenza e minacce, della scheda di memoria della macchina fotografica di uno e del cellulare dell'altro, poi restituito solo a seguito dell'intervento delle forze dell'ordine.