Giornata mondiale del sonno, italiani dormiglioni ma con senso di colpa

Join the Sleep World, Preserve the Rhythms to enjoy life" è lo slogan scelto quest'anno per il World Sleep Day, la Giornata mondiale del sonno promossa dalla World Sleep Society, giunta alla 11.ma edizione, che si celebra oggi, come ogni venerdì precedente l'equinozio di primavera. Un invito a rispettare i ritmi circadiani - il complesso meccanismo che regola i ritmi biologici degli esseri viventi - per migliorare la qualità della vita. Un invito che sembra calzare a pennello per gli italiani che ritengono il sonno (21,6%) al pari della cucina, elemento essenziale per il benessere personale, secondo solo alla natura (32,8%).



Gli italiani e il sonno

Ma in realtà, nonostante gli italiani riconoscano l'importanza del riposare bene e il 65% dichiari di sentirsi "padrone della propria giornata" dopo una lunga notte di sonno, per il 30% dei nostri connazionali è ricorrente il sentimento di sentirsi "in colpa" al mattino, come se le ore spese di sonno avessero ridotto la possibilità di essere adempiente rispetto ai propri doveri. Per di più il 20%, al risveglio, si sente già in ritardo. E' quanto emerge da un'indagine dell'Università di Modena e Reggio Emilia (commissionata da PerDormire).



L'indagine, che ha analizzato il rapporto tra gli italiani e il sonno, è stata condotta su un campione di 1.050 italiani con più di 25 anni, tra cui il 48% uomini e il 52% donne. Ma quali sono gli elementi più importanti per garantirsi sogni d'oro? Primo fra tutti è la temperatura della stanza ad ottenere più consensi (39%), seguito dal silenzio (23%), coperte e cuscini adatti (18%). Mentre, solo per il 15,4% degli intervistati è il materasso l'elemento più rilevante per dormire bene. Infine, l'ordine e la pulizia della stanza (3,2%). Sogni d'oro o no, gran parte del campione intervistato pare non avere problemi nell'addormentarsi. Infatti, una volta al letto, entro la mezz'ora lo fa il 70% e, addirittura, il 22,86% si abbandona alle braccia di Morfeo in pochi minuti.



Infine, anche se ci si trascorre un terzo della nostra vita, un quinto degli italiani ammette di non saper valutare lo stato del proprio materasso. Il 75% crede che abbia una scadenza (tra questi Il 42,7% pensa che duri da 6 a 10 anni, il 34,4% al massimo 5 anni, il 22,9% più di 10 anni), mentre il 2,8% pensa che possa durare per sempre. Quindi, seppure gli italiani riconoscano al sonno un'importanza centrale nella propria vita, i dati della ricerca mostrano numerose lacune e confusione sul tema.



La dieta del sonno



Pane, pasta e riso, ma anche lattuga, radicchio, aglio e formaggi freschi, uova bollite, latte caldo e frutta dolce: sono questi i protagonisti della dieta da cuscino per i circa 12 milioni di italiani che soffrono di insonnia a vari livelli di intensità. E' quanto spiega la Coldiretti in occasione della Giornata internazionale del sonno, il 16 marzo 2018, alla vigilia della primavera che accentua un problema che riguarda 1/3 della popolazione mondiale e che può essere combattuto anche con un'alimentazione che favorisca il riposo. In particolare - spiega la Coldiretti - per un vero sonno ristoratore vanno evitati i cibi pesanti, i superalcolici e le sostanze eccitanti come cioccolato, cacao, the e caffè per la presenza di teina e caffeina ed energy drink il cui utilizzo in eccesso è ormai un problema che riguarda anche gli adolescenti italiani visto che tre quarti di loro (il 76%) assume caffeina ogni giorno e quasi la metà (46%) - spiega la Coldiretti - supera i limiti massimi raccomandati dall'American Academy of Pediatrics in base a uno studio condotto dall'Università di Foggia. Ma per un buon riposo - avverte la Coldiretti - oltre a evitare bevande eccitanti durante il giorno, a cena vanno banditi alimenti conditi con curry, pepe, paprika e sale in abbondanza, ma anche salatini e piatti nei quali sia stato utilizzato dado da cucina.



Esistono invece cibi - evidenzia la Coldiretti - che aiutano il riposo: innanzitutto pasta, riso, orzo, pane e tutti quelli che contengono un aminoacido, il triptofano, che favorisce la sintesi della serotonina, il neuromediatore del benessere e il neurotrasmettitore cerebrale che stimola il rilassamento. Mentre nella dieta serale vanno bene anche legumi, uova bollite, carne, pesce, formaggi freschi. La serotonina aumenta con il consumo di alimenti con zuccheri semplici come la frutta dolce di stagione. Tra le verdure - ricorda ancora la Coldiretti - al primo posto la lattuga, seguita da radicchio rosso e aglio, perché le loro spiccate proprietà sedative conciliano il sonno, ma anche zucca, rape e cavoli. Un bicchiere di latte caldo, giusto prima di andare a letto, combatte l'acidità gastrica che può interrompere il sonno e fa entrare in circolo durante la digestione elementi che favoriscono una buona dormita per via di sostanze, presenti anche in formaggi freschi e yogurt, che sono in grado di attenuare insonnia e nervosismo. Infine - conclude la Coldiretti - una porzione di dolce ricco di carboidrati semplici ha un'azione antistress, così come infusi e tisane dolcificati con miele che aiutano il rilassamento.