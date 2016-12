Mercati Giornata semifestiva. Su Mediaset, giù i bancari

di Riccardo Venchiarutti Chiusura in leggero rialzo +0,24% per piazza Affari al termine di una giornata poco mossa sui mercati di tutto il mondo, che scontano un clima semifestivo.Sul listino milanese è rimasto sospeso (e lo sarà fino a data da destinarsi) il titolo Monte Paschi Siena: per riammetterlo la Consob attende informazioni più dettagliate sull’aumento di capitale che la BCE chiede sia portato a 8,8 milioni dai 5 inizialmente previsti.Nell’attesa l’attenzione si è concentrata su Mediaset in attesa delle mosse di Vivendi: il titolo del Biscione è salito del 2,79% portando con sé anche Telecom +1,66% partecipata al 24% dal gruppo francese. A proposito di investitori transalpini stamane Lactalis ha lanciato un’opa totalitaria su Parmalat. Che già controlla. Questo significa che il titolo della società alimentare, che oggi ha guadagnato più del 10%, sparirà dal listino.Male il settore bancario. Popolare di Milano ha lasciato il 3,95%, Banco Popolare il 3,70%.In linea anche le altre borse mondiali con Parigi a +0,18% e Francoforte +0,19% mentre Londra è chiusa per le Festività. Poco mossa anche Wall Street. Pressochè stabili sia lo spread a 163 punti base, che l'euro a 1,0460 sul dollaro.