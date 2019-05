Ogni anno il 31 maggio Una giornata senza tabacco

Condividi

La giornata senza tabacco: una riflessione globale sui rischi associati al fumo. È ogni anno il 31 maggio.Oggi è stato fatto il punto su quanti fumatori in Italia e i rischi. Secondo un report Oms presentato all’Iss sono 11,6 milioni in Italia i fumatori: 7,1 milioni di uomini e 4,5 milioni di donne. Oltre la metà dei giovani fumatori tra i 15 e 24 anni fuma già più di 10 sigarette al giorno e oltre il 10% più di 20. Tra i giovani spopolano le sigarette fatte a mano. l'uso dei trinciati è in costante aumento.A questi fumatori si aggiungono inoltre i consumatori di nuovi prodotti. L'1,7% consuma e-Cig e l'1,1% fa utilizzo di tabacco riscaldato.Roberta Pacifici, direttore del Centro nazionale dipendenze e doping ritiene che serva incentivare campagne informative soprattutto per i giovani "sulle e-Cig - dice - va sottolineato che molti fumatori la usano per smettere ma spesso diventano consumatori di entrambi i prodotti o addirittura iniziano proprio a fumare provando la sigaretta elettronica".Rafforzare la legge ed estendere i suoi divieti, secondo il farmacologo Silvio Ggarattini, presidente dell'Istituto Mario Negri è un'azione fondamentale. "Estendere l'attuale divieto di fumo nei luoghi chiusi pubblici e nei luoghi di lavoro pubblici e privati è necessario – afferma - cosi come vanno vietate le pubblicità alle sigarette elettroniche e agli heated tobacco products".