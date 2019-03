ITALIA

2019/03/12 09:52

Manchester, ragazza bresciana di 26 anni uccisa nel suo appartamento Fermati due giovani. La giovane si era trasferita in Inghilterra per lavorare come infermiera

Una ragazza bresciana di 26 anni è stata trovata uccisa in un appartamento a Manchester, in Inghilterra, dove la polizia avrebbe già fermato due giovani sospettati del delitto. Lo riporta oggi il Giornale di Brescia. Si tratta di una ragazza italiana di origini senegalesi, Lala Kamara, cresciuta in provincia di Brescia, dove ancora vive la sua famiglia, e residente a Calcinato. Si era trasferita nella città inglese tre anni fa per lavorare come infermiera.



