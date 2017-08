Da due giorni i genitori non avevano sue notizie Giovane italiana morta a Glasgow, la polizia: non è omicidio La ragazza si era trasferita da circa un anno. A trovare il corpo la coinquilina mentre rincasava. La Farnesina segue la vicenda "in stretto raccordo con il consolato generale a Edimburgo e con le autorità locali"

"Non è morta in circostanze sospette" Debora Rastelli, l'italiana di 26 anni trovata senza vita nella sua abitazione di Glasgow. Lo ha dichiarato all'Ansa una portavoce della polizia scozzese, che non ha ancora stabilito le cause del decesso ma esclude si sia trattato di un fatto di sangue. Il corpo della ragazza è stato trovato dalla coinquilina mentre rincasava. I genitori non avevano sue notizie da un paio di giorni.La Farnesina "segue la vicenda" della giovane italiana "sin dal primo momento", "in stretto raccordo con il consolato generale a Edimburgo e con le autorità locali" ed è "in contatto con la famiglia della connazionale per prestare ogni possibile assistenza". Lo si apprende da fonti del ministero degli Esteri.La ragazza - 26 anni anni, originaria del biellese - si sarebbe trasferita in Scozia da circa un anno per imparare la lingua e mettere da parte un po' di soldi per proseguire gli studi: lavorava come operatrice sanitaria.