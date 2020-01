ITALIA

2020/01/04 16:03

Mestre Giovane muore travolta in strada nella notte nel veneziano L'incidente è avvenuto nei pressi di un incrocio, in un tratto rettilineo non particolarmente illuminato

Travolta da auto, muore una giovane nel ragusano Turista torinese travolta e uccisa da un'auto pirata. Arrestato il conducente: non aveva la patente Condividi Una giovane di 29 anni è stata travolta e uccisa da un'auto mentre, questa notte, stava attraversando una strada di Mestre (Venezia). La vittima è una studentessa di Ca' Foscari, pare di origini iraniane. L'incidente è avvenuto nei pressi di un incrocio, in un tratto rettilineo non particolarmente illuminato. Non è stato ancora accertato se la ragazza stesse camminando sulle strisce pedonali o fuori di esse.



