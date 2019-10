Un ragazzo pakistano è alto 2 metri e 33 centimetri e cresce ancora

Nella città pakistana di Mansehra vive un altissimo giovane di 23 anni che ha raggiunto la statura di 2 metri e 33 centimetri e cresce ancora. Si chiama Muhammad Amin Tanoli. A 16 anni era alto solo un metro e 52, ma nei quattro anni successivi è cresciuto di 41 centimetri, continuando a crescere poi di circa 10 centimetri l’anno. Soltanto negli ultimi 3 mesi è cresciuto di 7,6 centimetri e continua ancora. Ci sono vantaggi e svantaggi con una tale statura: è difficile trovare abbigliamento e scarpe. Allo stesso tempo le ragazze fanno a gara per sposarlo. Lui, per il momento, non vuole sentirne parlare. Il ragazzo pensa di poter superare il primato mondiale di altezza detenuto dal turco Sultan Kösen con 2 metri e 51 centimetri.