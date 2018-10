Giovane ucciso a Napoli, si costituisce l'assassino Ha confessato di aver ferito con una coltellata, al culmine di una lite, il 21enne

Si è costituito la scorsa notte ai Carabinieri di Casoria A.G., 31 anni, venditore ambulante incensurato: ha confessato di aver ferito con una coltellata, al culmine di una lite, il 21enne Raffaele Perinelli, morto ieri sera in ospedale poco dopo essere stato portato da uno sconosciuto al pronto soccorso. Assistito dall'avvocato Rocco Maria Spina, l'omicida ha spiegato di aver incontrato casualmente ieri sera la vittima, con la quale aveva già avuto un diverbio giorni prima.Vittima e omicida si sono incontrati casualmente ieri sera, intorno alle 21, in via Janfolla, nel quartiere Miano, poco distante dall'abitazione di Perinelli. L'ambulante era in auto, Perinelli sul suo scooter. Le vecchie ruggini sono riesplose, tra i due è scoppiato un nuovo diverbio. L'omicida ha estratto un coltello (al pm ha detto che lo portava con sé da alcuni giorni nel timore di essere aggredito da Perinelli) e ha sferrato un fendente al petto del giovane, fuggendo subito dopo.La vittima era figlio di un camorrista, ucciso in un agguato nel giugno del 2003, ma non aveva seguito le orme paterne. Per sé sognava una vita normale, Aveva iniziato a giocare nelle giovanili del Sant'Agnello, due anni fa aveva militato nel Gragnano e poi nella Turris. Era considerato un buon terzino sinistro, e attualmente - dopo aver lasciato la formazione torrese - era in attesa di un nuovo ingaggio.