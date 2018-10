​Giù Piazza Affari, zavorrata da banche e spread

di Paolo Gila Avvio di settimana negativo per Piazza Affari, che ha lasciato sul terreno il 2,43% al termine di una seduta contagiata dalle vendite sui bancari, una tendenza evidente sin dall’apertura. Tra i titoli più trattati, Banco BPM ha perso il 6,47%, Mediobanca il 4,67% e Ubi Banca il 4 e 94%.Il differenziale di rendimento tra btp e bund si è collocato sopra i 300 punti base, chiudendo a 306, con il rendimento dei nostri decennali al 3 e 60%.Deboli anche le altre piazze europee – tutte in calo di oltre un punto percentuale - che hanno risentito dell’andamento incerto di Wall Street nel pomeriggio. Infine, segnali di indebolimento anche per l’euro, scivolato a quota 1,14 e 70 contro dollaro.