Mercati Giù la borsa, su lo spread

di Paolo Gila Si accentua l’incertezza a Piazza Affari, dove il FtseMib, l’indice principale, cede lo 0,90% con vendite sui titoli bancari. Arretra ancora MPS, in calo del 4%. E torna ad allargarsi lo spread, salito a 157 punti base, con il rendimento dei nostri decennali al 2 e 18%.Nel resto d’Europa le borse viaggiano su posizioni di stabilità, in attesa di un’apertura senza scosse da parte di Wall Street.Sullo sfondo resta la quotazione del petrolio, con il Brent a ridosso degli 80 dollari il barile, e i T-Bond statunitensi, che ieri sono arrivati ad avere un rendimento del 3,10%, un livello che rende ancora più appetibile l’investimento sui titoli di stato a stelle strisce. Anche per questa ragione il dollaro si sta rafforzando sui mercati. E così il rapporto di cambio euro dollaro scende a 1,17 e 80.