Giù lo spread, positiva Piazza Affari

di Michela Coricelli Aperture decisamente positive per le borse europee, sulla scia delle asiatiche e di Wall Street: i mercati festeggiano l'apertura della Federal Reserve verso prossimi possibili tagli dei tassi d'interesse, anche se per ora (almeno fino a luglio) il costo del denaro rimane invariato. Milano guadagna lo 0,87%, Francoforte in rialzo di quasi un punto, Londra di mezzo punto e Parigi dello 0,73%. A Piazza Affari bene i titoli industriali - in attesa dell'incontro al G 20 dei presidenti di Usa e Cina - ma i rialzi riguardano anche il comparto bancario, spinto dal forte calo dello spread. Il differenziale tra Btp italiano e Bund tedesco è ai minimi da oltre un anno a 234 punti base (rendimento: 2,02%).