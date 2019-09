"Chiederemo l'esclusione degli investimenti verdi dal calcolo del deficit" Conte a Bari: "Siamo ad una svolta, l'Europa scommette con forza sull'Italia" Dati che "ci devono rendere orgogliosi ci ricordano quanto sia elevato il potenziale del nostro sistema industriale", ha detto il presidente del Consiglio nel suo discorso alla Fiera del Levante, accompagnato dai ministri Bellanova, Boccia e Provenzano

Condividi

"L'Italia resta un Paese di grande attrattività ed eccellenza'', e questo è "anche fonte di grande responsabilità per tutti i decisori politici, perché questo enorme potenziale può concretizzarsi soltanto se affrontiamo tutti i nodi e le difficoltà che frenano la crescita". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. è a Bari per l'inaugurazione della 83/ma edizione della Fiera del Levante.L'attenzione Ue al 'Green New Deal' è "massima" e il "contributo dell'Italia a questo passaggio cruciale della programmazione sociale ed economica europea sarà quello di lavorare affinché gli investimenti verdi da parte degli Stati membri, siano quanto più possibile incentivati. Per questo, chiederemo l'esclusione degli investimenti verdi dal calcolo del deficit, ai fini del rispetto del patto di stabilità e crescita", annuncia il presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla Fiera del Levante."Si tende spesso a sottolineare le criticità, i ritardi e le lacune del nostro sistema Paese rispetto ai partner europei e internazionali. Ma alcuni dati, che ci devono rendere orgogliosi, ci ricordano quanto sia elevato il potenziale del nostro sistema industriale. Siamo primi in Ue per numero di Pmi manifatturiere: circa 387 mila, il doppio di Francia e Germania. La nostra vocazione all'export è tale da collocarci nella 'top 5' mondiale dei Paesi con un surplus commerciale manifatturiero superiore ai 100 mld di dollari", ha sottolineato Conte.Tra questi, i dati economici sul digitale: "Per il secondo anno abbiamo il primato nell'Ue per le misure fiscali a favore di investimenti in business digitali. Tra i comparti più dinamici c'è il design". Le aziende italiane sanno "specializzarsi in nicchie produttive e di far leva sull'attrattività del made in Italy"."Durante la mia visita a Bruxelles, ho avuto conferma che l'Italia si trova a un punto di svolta, una sfida cruciale. Gode oggi di un prezioso capitale di fiducia che, se sarà speso al meglio, produrrà effetti benefici nel breve, medio e lungo periodo", ha detto Giuseppe Conte alla Fiera del Levante. Si vede sui mercati che, come si vede dalla "sensibile riduzione dello spread", "scommettono con forza sulla capacità dell'Italia di recuperare il treno della crescita economica e sulla nuova fase politica".La visita è stata preceduta da un'intervista di Conte al quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno: "Dal riscatto del Sud dipende la crescita dell'Italia. Per questo nel programma di Governo abbiamo previsto un Piano straordinario di investimenti per il Meridione, che dovrà comprendere anche il potenziamento delle infrastrutture. C'è ancora molto da fare per l'Alta Velocità al Sud, che è una delle sfide del mio Governo. Negli ultimi mesi c'è stato già un lavoro costante per la realizzazione della linea Napoli-Bari, ma tutto il Sud, dalla Puglia alla Sicilia, necessita di reti viarie e ferrovie adeguate. È intollerabile - è solo un esempio fra i tanti - che per raggiungere Matera, capitale europea della Cultura, non ci siano collegamenti diretti e veloci", afferma Conte nell'intervista."La Banca pubblica per gli investimenti che stiamo progettando agirà come un coordinamento tra le principali strutture pubbliche di sviluppo già esistenti, come Cassa Depositi e Prestiti, MedioCredito Centrale e Invitalia. Il suo obiettivo sarà quello di stimolare e guidare l'attività degli operatori finanziari privati nello specifico supporto alle PMI, allo scopo di migliorarne la competitività e a garantire sinergia con le risorse e gli investimenti erogati dalla Pubblica Amministrazione per le imprese. Sarà uno strumento moderno, efficace ed efficiente", aggiunge Conte in un altro brano dell'intervista.Il presidente del Consiglio è in Puglia insieme a tre ministri della sua compagine governativa: Teresa Bellanova, Francesco Boccia e Peppe Provenzano.