Parla la commissaria Ue alla Giustizia Jurova Giustizia, Ue: Italia migliora ma deve fare di più Ue: Italia ultima per durata processi civili nel 2017, oltre 1.200 giorni

Condividi

"Elogio l'Italia, perché c'è un miglioramento" negli anni. "Ma deve fare di più, perché i miglioramenti sono abbastanza lenti". Così il commissario Ue alla Giustizia Vera Jurova presentando le pagelle sul sistema giudiziario dei 28."Il numero dei casi pendenti sta fortemente diminuendo nelle varie categorie - spiega - ma resta il più alto nell'Ue per i casi civili e commerciali. Il tempo necessario per risolvere quest'ultimi in prima istanza è aumentato l'anno scorso, ed è tra i più lunghi, ma c'è un miglioramento"."I tempi per risolvere i contenziosi per i casi civili e commerciali in seconda e terza istanza sono diminuiti in modo significativo - aggiunge Jurova - ma sono ancora tra i più lunghi. e il numero dei giudici rimane tra i più bassi tra gli stati membri". D'altra parte - conclude la commissaria - "la percezione dell'indipendenza giudiziaria è migliorata nel 2018 tra cittadini e aziende".L'Italia è dunque lo stato membro dell'Unione europea con i tempi più lunghi per risolvere le cause civili e commerciali davanti ai tribunali, secondo l'ultimo "scoreboard" sulla giustizia pubblicato oggi dalla Commissione europea.La durata dei processi civili e commerciali in primo grado in Italia è passata da 514 giorni nel 2016 a 548 giorni nel 2017. Nello stesso anno, la durata media dei processi nelle cause civili e commerciali fino al terzo grado di giudizio in Italia è stato di 1.299 giorni, più del doppio rispetto alla Spagna, che con 604 giorni nel 2017 è stato il secondo peggiore paese dell'Ue. L'Italia ha risultati migliori nella giustizia amministrativa, con una riduzione da 925 a 887 giorni della durata dei processi di primo grado tra il 2016 e il 2017, superando così Portogallo, Malta e Cipro.