Google: ecco Android 8.0 Oreo. Presentate le novità dell'aggiornamento del sistema

Google ha presentato l’aggiornamento del Sistema operativo dei telefonini Android, giungo alla versione 8, chiamata Oreo. Caratteristiche nuove: picture-in-picture, grazie alla quale durante una video chiamata si potrà consultare l’agenda; velocità migliorata all’avvio e nell’uso, tramite la compilazione automatica; dotazioni di sicurezza più elevate, con Google Play Protect integrato e controlli più stringenti sull’installazione delle app. Inoltre, indicatori delle notifiche che si attivano toccando le icone delle app; durata maggiore della batteria, per mezzo di controllo software sulle applicazioni in background. In più c’è Android Instant Apps che permette la prova delle app senza installazione su smart-devices. Come corollario arrivano 60 nuove emoji.Google rilascerà i codici sorgente su Android Open Source Project (AOSP) affinché possano essere accessibili a tutti fin da subito.I modelli Pixel e Nexus 5X/6P hanno avviato i test e Google si aspetta di iniziare la fase di roll out quanto prima, insieme a Pixel C e Nexus Player.Si prevede che entro la fine dell’anno produttori tra cui Essential, General Mobile, HMD Global Home of Nokia Phones, Huawei, HTC, Kyocera, LG, Motorola, Samsung, Sharp e Sony saranno pronti a lanciare o aggiornare i loro dispositivi con Android 8.0 Oreo. Anche i dispositivi che fanno parte del programma Android Beta riceveranno la versione finale. Per maggiori informazioni si può visitare il sito android.com/oreo.