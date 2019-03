Motore di ricerca Google, dalla Ue multa di oltre un miliardo di euro per abuso di posizione dominante La risposta di Google: "Incrementeremo visibilità nostri concorrenti Ue"

La Commissione europea ha inflitto una multa di 1,49 miliardi di euro a Google per aver violato le norme antitrust dell'Unione europea.È la terza multa della Commissione Ue a Google, che dovrà pagare 1,49 miliardi per aver abusato della sua posizione dominante con la piattaforma AdSense nel settore della pubblicità per motori di ricerca. L'azienda imponeva clausole restrittive nei contratti con siti di parti terze, che hanno impedito ai rivali di offrire le loro pubblicità sugli stessi siti. "La cattiva condotta è durata dieci anni e ha impedito alle altre aziende di competere sul merito e innovare", ha detto la Commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager."Abbiamo già introdotto una serie di cambiamenti ai nostri prodotti per rispondere alle preoccupazioni della Commissione. Nei prossimi mesi, introdurremo ulteriori aggiornamenti per incrementare la visibilità dei nostri concorrenti in Europa. Siamo sempre stati d'accordo sul fatto che mercati sani e prosperi siano nell'interesse di tutti": così Kent Walker, svp global affairs di Google, commenta la multa della Commissione europea.