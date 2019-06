Google lancia Stadia, nuova piattaforma per videogiochi da novembre

Google ha presentato oggi il servizio di videogiochi in streaming Stadia che partirà a novembre. C’è un’offerta di un pacchetto iniziale chiamato "Founder's Edition" del costo di 130 dollari con il controller blu notte, una chromecast ultra per connessioni 4k, 3 mesi di abbonamento ai giochi e un pass da offrire a un amico.La differenza con gli altri sistemi di gioco è che il videogioco è ospitato dai server di Google e i giocatori non avranno necessità di console o di fare download dei giochi. Solo di una connessione veloce e del browser Chrome.Sarà disponibile in 14 Paesi come Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Germania e Italia. Il prossimo anno Google offrirà Stadia Pro per 10 dollari al mese e una versione gratuita chiamata Stadia Base.