Manovra Renzi: "Conte faccia ciò che vuole ma non aumenti le tasse" "Ho paura di dire che sono d'accordo con Di Maio su questo, è già la seconda volta in un mese...."

di Tiziana Di Giovannandrea Per Matteo Renzi ora è necessario "evitare l'aumento dell'Iva e delle tasse, sarebbe devastante".Il leader di Italia Viva, ospite di 'Non è l'Arena' su La7, parlando di ciò che si aspetta dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte dice: "Conte può andare a tutte le feste che vuole, della Cgil, della Meloni, di D'Alema, a tutte le feste che vuole..... l'importante è che eviti l'aumento dell'Iva e che non si alzino le tasse, sarebbe poco saggio".Mantenere ferme le tasse da parte del nuovo Governo per Renzi è quindi fondamentale: "Ho paura di dire che sono d'accordo con Di Maio su questo, è già la seconda volta in un mese.....".Il leader di Italia Viva ha poi aggiunto sul premier Conte: "Ora deve andare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E' importante che mentre fa queste cose i suoi tengano ferme le tasse e non le faccia alzare. Se poi vuole fare il leader politico del M5S, prendere il posto di Di Maio, di Di Battista, è roba loro. Non mi interessa cosa accade nel Pd, se D'Alema o Bersani rientreranno, figurarsi se può interessarmi cosa accade nel Movimento 5 Stelle", ha aggiunto l'ex segretario del Pd: "Dobbiamo iniziare a ridurre le spese, senza però tagliare in servizi".A proposito del Conte bis ha specificato: "Quando sono andato a votare sì alla fiducia al Governo Conte in Senato io mi son dovuto mordere la lingua per votare sì perché in quel momento mi sono passati davanti tutti gli insulti che mi sono arrivati ma sono convinto di aver fatto la cosa giusta".