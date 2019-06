Centinaio: "Conte faccia miracolo, o voto" Governo, attesa per il discorso di Conte: "Ho cose importanti da dire a tutti voi"" D'Uva (5Stelle): "Governo va avanti. "Abbiamo tanti punti che ancora non sono stati espletati". Il premier chiederà apertamente a Salvini e Di Maio se esiste la volontà, da ambo le parti, di ritrovare quell'armonia che ha guidato i primi mesi dell'esecutivo

Oggi alle 18.15 terrò una conferenza stampa a Palazzo Chigi, ho alcune cose importanti da dire a tutti voi. Potrete seguirla in diretta streaming sulla mia pagina Facebook pic.twitter.com/c6JVvuUH5w — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) 3 giugno 2019

"Auspico che il presidente Conte faccia un miracolo. Continuo a essere dell'idea che la campagna elettorale è finita e i toni si devono abbassare, perché se si vuole andare avanti si devono abbassare, e bisogna parlare di cose concrete. Il premier deve ricominciare a far parlare la politica, e soprattutto i due contraenti del contratto, di cose concrete e creare un'agenda di governo con argomenti realizzabili, concreti e che interessano agli italiani". Così, ospite a 'Circo Massimo' su Radio Capital, il ministro delle Politiche agricole e del turismo Gian Marco Centinaio. "Da parte nostra c'è la buona volontà, ma se non ci dovessero essere le condizioni, se non si riesce a mettersi d'accordo, non vedo alternativa a elezioni. In Parlamento non ci sono numeri per governo con Berlusconi e Meloni, sennò l'avremmo già fatto", aggiunge.Anche i 5Stelle non vorrebbero interrompere "questa esperienza di governo". Francesco D'Uva, Capogruppo alla Camera - in una intervista al Corriere della Sera - sottolinea: "Abbiamo tanti punti che ancora non sono stati espletati".Dopo dodici mesi di governo si è arrivati a un punto di non ritorno, dove serve una svolta nel bene o nel male. E questo è chiaro, anzi chiarissimo, al premier Giuseppe Conte. La campagna elettorale iniziata più di un mese fa, fatica a concludersi e i toni si sono talmente deteriorati che sarà difficile riportarli alla civile convivenza. L'avvocato degli italiani, costretto in un momento drammatico nella vita dell'esecutivo, ha deciso di richiamare i due vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, alle loro responsabilità, affinché si salvi il governo e anche l'Italia dalle sabbie mobili.Il discorso che Conte si appresta a fare oggi alle 18.15 - come anticipato con un tweet: "Ho cose importanti da dire" - in conferenza stampa, ripercorrerà le cose buone realizzate e proporrà una lista di provvedimenti su cui lavorare. In 11 mesi però, perché man mano che si sono avvicinate le elezioni Europee il lavoro si è arenato, la vita a palazzo Chigi è stata segnata da un continuo rimpallo di responsabilità con toni che hanno bloccato l'operosità messa in campo da quel primo giugno del 2018.Conte chiederà apertamente a Salvini e Di Maio se esiste la volontà, da ambo le parti, di ritrovare quell'armonia che ha guidato i primi mesi di governo, perché sia chiaro non ha nessuna intenzione di rimanere vittima di questo stallo. Il suo è e resta un ruolo di garanzia, ma le garanzie ora le devono dare i due contraenti del contratto. Non è infatti un caso che il presidente del Consiglio abbia scelto di parlare prima del vertice di maggioranza, che ci sarà molto probabilmente venerdì (visti gli impegni di Salvini per i ballottaggi e il viaggio in Vietnam di Conte) e soprattutto a mercati chiusi. Un modo per inchiodare i due leader a una riflessione forzata, a cui poi devono seguire risposte univoche.Il leader leghista però non sembra aver colto questa sfumatura, dal momento in cui ha deciso di riempire la sua agenda di impegni elettorali, in vista dei ballottaggi di domenica. In ambienti leghisti infatti trapela uno schema d'azione abbastanza deciso. È proprio il secondo turno delle amministrative il D-day della Lega, pronta a staccare la spina il giorno dopo. L'agenda di governo per il Capitano va cambiata "servono i sì- ha scandito - altrimenti non si va avanti" alternativa insomma è il ritorno al voto "perché non abbiamo tempo da perdere".Gli argomenti messi nel piatto - Autonomie, Flat Tax e lo stop del codice appalti - sono proposte per Di Maio difficili da digerire in un pacchetto unico. Sulla tassa piatta e il regionalismo differenziato certo si può discutere, sedersi attorno a un tavolo e trovare la quadra, filtra dai 5Stelle, ma sul resto no. È per questo che sono in aumento coloro che ad ora scommettono sull'incidente in aula al Senato proprio sul codice appalti. Potrebbe essere questa la risposta della Lega alla richiesta di svolta del premier Conte.Mercati sotto pressione in avvio della settimana cruciale per le decisioni della Commissione sull'apertura di una procedura di infrazione contro l'Italia. Apertura in rialzo a 289 punti per lo spread tra Btp e Bund. Il rendimento dei decennali sale al 2,69%. Venerdì aveva chiuso a 286 punti con un rendimento del 2,66%.Primi scorci di giugno in deciso affanno per Piazza Affari, che prosegue la striscia negativa di fine maggio. Il Ftse Mib, reduce da 5 sedute consecutive in rosso, segna un callo dello 0,99% a quota 19.608 punti, sui minimi a quasi 4 mesi. Molto male i titoli del settore bancario: -1,6% circa per Unicredit e Banco BPM, -1,25% Intesa Sanpaolo. Negli ultimi tre mesi (dal primo marzo al 31 maggio) le banche italiane hanno perso pesantemente terreno in Borsa bruciando 11 miliardi di euro di capitalizzazione considerando i sei maggiori istituti. Male anche FCA (-1,67%) in attesa del cda di domani di Renault che dovrebbe dare il via libera alla proposta di fusione. Deboli anche i titoli oil (-0,81% Eni e -2,14% Saipem) che pagano il calo dei prezzi del petrolio sui timori legati alla crescita economica.