Verso nuovo Esecutivo Berlusconi: FI non voterà fiducia a Cottarelli. Possibile mia candidatura L'ex premier torna in campo

di Tiziana Di Giovannandrea Uniti si vince. Silvio Berlusconi lo dice chiaramente in una nota in cui puntualizza la posizione negativa di Forza Italia a proposito di un governo tecnico a guida Carlo Cottarelli."A chi mi chiede quale sarà il futuro del Centro-destra, rispondo che alle prossime elezioni non immagino altra soluzione che quella di una coalizione di Centrodestra unita con Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia, destinata sicuramente a prevalere anche per la possibilità di una mia candidatura", ha affermato Silvio Berlusconi.Il presidente di Forza Italia ha poi aggiunto: "Per quanto riguarda la fiducia al Governo tecnico" guidato da Carlo Cottarelli "la nostra posizione non può che essere negativa".In questo modo l'ex premier ha smentito coloro che pensavano a Forza Italia alleata con forze politiche diverse da quelle con cui ha partecipato alle elezioni del 4 marzo 2018.