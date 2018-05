Non si esclude un terzo giro di consultazioni Governo. Colle attende segnali, 'no' voto a giugno Il Capo dello Stato ritiene suo dovere costituzionale fare di tutto per dare un governo al paese. E altrettanto non ritiene praticabile l'ipotesi di un governo di minoranza, giudicato un salto nel buio di cui il paese non ha bisogno. Il Pd intanto resta spaccato; il centrodestra spinge per 'andare a governare' e i 5Stelle vogliono tornare alle urne

Ancora qualche giorno di attesa al Quirinale, dopo il fuoco di fila di avvenimenti e dichiarazioni di queste ultime 48 ore. Le parole di Matteo Renzi, che hanno scatenato la reazione di Luigi Di Maio ma anche di Maurizio Martina e Dario Franceschini. Il risultato del voto in Friuli che ha spinto Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni a chiedere di nuovo al presidente Mattarella un via libera a un governo di minoranza targato centrodestra. Il leader del M5s che ha chiesto che si voti a luglio. Insomma, ce ne sarebbe per mettere in fibrillazione chiunque; ma al Colle si conferma la linea tenuta finora. E' cioè nervi saldi, poche parole (l'ultima dichiarazione sullo stallo è del 13 aprile, al termine del secondo giro di consultazioni) e tanta calma. Quindi ora l'impegno più imminente sono le celebrazioni della Festa del lavoro, oggi al Quirinale. Poi Mattarella si prenderà ancora qualche ora di "silenzio riflessivo", in attesa che i partiti chiariscano le loro posizioni.Nel Pd, certo, ma non solo; nel centrodestra ad esempio non tutti sono sulle posizioni di Berlusconi e Matteo Salvini non ha ancora risposto all'appello di Di Maio per elezioni anticipate nè a quello dei suoi alleati di coalizione per un governo di minoranza. Dunque si attenderà ancora qualche giorno, (almeno fino a giovedì, giorno della direzione dei Dem) senza variare più di tanto il ritmo che si è impresso finora al post-elezioni. Poi molto probabilmente il Capo dello Stato farà un richiamo ai partiti, al loro senso di responsabilità, e potrebbe anche convocare un terzo e, molto probabilmente, ultimo giro di consultazioni. Se non emergessero novità eclatanti, da un ritorno di fiamma tra Salvini e Di Maio a un sì a un governo di tutti, la strada per trovare una soluzione allo stallo si farà stretta. Di certo Mattarella non accoglierà la richiesta di votare a giugno. Far tornare il Paese alle urne dopo quattro mesi dalle elezioni indette a scadenza naturale sarebbe letto come una debolezza del Paese. E il Capo dello Stato ritiene suo dovere costituzionale fare di tutto per dare un governo al paese. E altrettanto non ritiene praticabile l'ipotesi di un governo di minoranza, giudicato un salto nel buio di cui il paese non ha bisogno.Per questo, se le forze politiche non modificheranno di una virgola le loro posizioni di inconciliabilità emerse finora, molto probabilmente cercherà di far nascere un governo di tregua, che vari almeno la legge finanziaria e magari una riforma del Rosatellum. Le ipotesi non sono facili, ma quella di un "governo di tregua" battezzato dal presidente Mattarella sta prendendo piede, a quanto ci è dato sapere.Vediamo un attimo come potrebbe realizzarsi. Un "governo di tregua" (chiamiamolo in questo modo ma può avere altre dizioni) presuppone un tempo limitato di durata; due o tre punti fondamentali da risolvere, con la priorità di una riforma elettorale funzionale e in grado di assicurare una maggioranza (o almeno una collaborazione funzionale tra forze politiche); una personalità veramente al di sopra delle parti che diriga il governo stesso. E' vero che una proposta simile, in una situazione come quella che stiamo vivendo sembra fuori dal mondo. Sia il M5s sia la Lega di Salvini vogliono essere "pagati" per questa vittoria ottenuta dopo una legislatura scombinata e dopo due anni di governo Monti. Ma questa ipotesi, che al momento appare difficilissima, sembra senza dubbio più solida di tutte le alleanze partorite dai retroscenisti della politica che si stanno facendo in questi giorni.Se il tentativo fallisse (se cioè questo governo non ottenesse i voti di fiducia dalle Camere) resterà comunque in carica per gli affari correnti e si voterà dopo l'estate, con tutte le incognite ormai evidenti al Quirinale, che fanno guardare la situazione con animo preoccupato.