Governo. Cottarelli accetta incarico con riserva e avverte: sarà neutrale

"Ho accettato l'incarico di formare il governo. Sono onorato, ce la metterò tutta". Così Carlo Cottarelli dopo l'incontro con il Capo dello Stato Sergio Mattarella - durato poco meno di un'ora - che gli ha affidato l'incarico di formare e far partire il nuovo esecutivo. "Con me il governo manterrebbe una neutralità completa rispetto al dibattito elettorale. Penso di presentare in tempi stretti la lista dei ministri e il programma in Parlamento"."Se otterrò la fiducia - prosegue - traghetterò l'esecutivo fino a nuove elezioni, ad inizio 2019. Se invece non avrò la fiducia si andrà alle urne subito dopo il mese di agosto. Sotto la mia guida gestione di conti pubblici "prudente", dice infine Cottarelli. Sul fronte europeo - spiega - che il dialogo a livello comunitario è importante. Bisogna proseguire sulla strada di un dialogo costruttivo. Cottarelli subito dopo - come da prassi - si è recato dal Presidente della Camera, Roberto Fico e dal Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati.

L'ira di Salvini

Grazie a Mattarella torna il Pd 'bocciato' dagli italiani.Queste le parole di Matteo Salvini subito dopo che Carlo Cottarelli ha accettato con riserva l'incarico di formare il nuovo esecutivo. E attacca: "Questa non è democrazia, non è rispetto del voto popolare, è solo il colpo di coda dei poteri fortiche vogliono l'Italia schiava, impaurita e precaria. Le prossime elezioni saranno un plebiscito, popolo e vita vera contro caste e signori dello spread".



Questa mattina il leader della Lega aveva avuto parole molto forti sulla situazione politoca che si è venuta a creare. "Lo spread è in calo? Gli amici che decidono chi deve governare e chi no ora saranno contenti... Se i mercati si sentono rassicurati allora potremmo anche risparmiare i soldi che si spendono per le elezioni: facciamo votare 5 persone tra Berlino, Bruxelles e Parigi, decidano loro". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, ospite di "Circo Massimo" su Radio Capital, ancora "arrabbiato" dopo che il Capo dello Stato ha impedito il varo del governo M5s-Lega. Poi, incalzato sull'ipotesi di mettere in stato d'accusa Mattarella per questo ha replicato: "Ci vuole mente fredda certe cose non si lanciano sull'onda della rabbia. Io non mi metto a parlare di impeachment che è materia per giuristi e costituzionalisti".



Salvini - parlando della possibilità di tornare alle urne - ha detto: "Noi con i Cinque stelle alle elezioni? Vedremo, valuteremo sui progetti. Ma vorrei sapere che fa Berlusconi. Ora si parte dal lavoro che abbiamo fatto assieme" - ha aggiunto - ribadendo di aver trovato nel Movimento cinque stelle persone "serie e costruttive". "Non è vero che volevo votare fin dall'inizio. Luigi Di Maio l'ho sentito ieri sera - ha proseguito -. Lo dico da giornalista: le calunnie e le falsità che ho sentito in queste settimane credo non abbiamo precedenti, era un governo che ancora prima di nascere aveva contro tutti". E proprio al Cavaliere, lancia l'ultimatum: "Se vota il governo Cottarelli, addio alleanza". Rassicurazioni arrivano - a stretto giro di boa - da Giorgio Mulè (Fi): "non lo voteremo, non avrà i numeri". Sulla stessa lunghezza d'onda il Presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni: "non avrà la fiducia di Fratelli d'Italia al cento per cento".

Salvini conclude: "Adesso l'unica cosa certa è che c'è una maggioranza in Parlamento che può proporre e approvare le leggi. Per prima cosa facciamo partire la discussione sulla legge elettorale - spiega Salvini - perchè adesso il lavoro passa al Parlamento e, essendo questa una Repubblica parlamentare, sarà lì che si faranno le leggi. A meno che la Merkel non ce lo voglia impedire...".



Grillo: mercato pseudonimo capitalismo predatorio

"La gente è avvilita perchè qualcuno o qualcosa parla al posto di milioni di italiani", questo "e' il mercato". Lo dice Beppe Grillo in un video pubblicato su Facebook. "Il mercato parla con frasi del tipo: è ottimista, ha raggiunto il suo equilibrio, è euforico, è contento, è salito, è sceso. Allora ho provato a chiamarlo perchè ho detto: 'voglio parlarci'. Avrà un algoritmo che mi può parlare con la voce con cui si esprime. L'ho sentito e mi ha detto che è avvilito, che è sotto analisi a Bruxelles e mi ha detto anche che parla perchè questo silenzio non lo puo' assolutamente sopportare. Diventa anche sentimentale a volte. E' avvilito perchè deve sopperire a cose che non gli competerebbero", sostiene."Mi ha raccontato con somma nostalgia quando era il mercato, quello vero, quello delle patate, della frutta e della verdura..." quando aveva "quel mondo suo che gli e' sfuggito e adesso parla come le persone. Oggi e' lo pseudonimo del capitalismo piu avvilente e di predazione che abbiamo in Italia", nota



Spread torna sotto quota 220

Torna sotto i 220 punti base lo spread tra Btp e Bund tedesco, dopo le parole del premier incaricato Carlo Cottarelli su neutralità del governo e ruolo dell'Italia nell'Ue. Il differenziale è a 219,6 punti, con il tasso del decennale al 2,59% sul mercato secondario.

Cei:popolo paga prezzo più alto,vicinanza a Mattarella

"Ognuno cerca di motivare le proprie ragioni, ma alla fine si rischia che a pagare il prezzo più alto sia quel popolo in nome del quale tanti parlano". Lo dice al Sirmons. Nunzio Galantino, segretario generale della Cei,confermando la "vicinanza" al presidente Sergio Mattarella, che"accompagno con la preghiera".



Galantino ricorda che "i momentidi tensione non si superano intensificando la stessa, ma individuando percorsi che non possono essere al di fuori della Carta costituzionale".