Intervento a Mattino Cinque Di Maio: "Oggi il Cdm approva il decreto per le imprese, l'esecutivo è compatto" Il vicepremier del M5s: "Tria? Lasciamolo lavorare"

"Oggi il Consiglio dei ministri approva il decreto per le imprese, e l'esecutivo è compatto". Così il vicepremier del M5s Luigi Di Maio, intervistato a Mattino Cinque."Non ci sarà nessuna manovra correttiva e nessuna patrimoniale", ha assicurato Di Maio aggiungendo che il governo sta invece lavorando sul salario minimo orario. Di Maio ha ribadito anche l'intenzione di mettere a punto sconti per le famiglie a partire da quelli sui pannolini, sulle rette dell'asilo nido oltre a interventi per le giovani coppie che intendono acquistare una casa.Sul ministro dell'Economia Di Maio dice: “Tria? Lasciamolo lavorare”. I retroscena secondo i quali il Movimento Cinque stelle avrebbe offerto la poltrona del ministro dell'Economia Tria alla Lega sono "miti e leggende".Per quanto riguarda i rapporti con l'alleato di governo, la Lega, il ministro del Lavoro sostiene che "sui fatti concreti, noi lavoriamo benissimo. Quando ci sono derive di ultradestra, mi preoccupo e devo prendere le distanze". Così Di Maio ha parlato dei suoi rapporti di lavoro con Matteo Salvini.Come affermato da Di Maio, oggi alle 16 è convocato a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri. All'ordine del giorno al primo punto figura il Decreto-legge Misure urgenti per la crescita economica.Sarà anche l'occasione di affrontare il tema dei provvedimenti in favore delle vittime dei crack delle banche, come anticipato ieri dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e da fonti del Mef.Fonti del ministero dell'Economia ieri infatti hanno comunicato che "i testi per rendere operativo il Fondo di indennizzo dei risparmiatori (Fir) sono alla Presidenza del Consiglio per approvazione nell'ambito del decreto sulle misure di rilancio della crescita economica.