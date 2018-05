Lunedì consultazioni al Qurinale Di Maio chiude a un Governo del Presidente: "Non esiste tregua, sarebbe un tradimento del popolo" Fedriga intanto si dice preoccupato per un possibile esecutivo del Presidente: farà di tutto, tranne legge elettorale. E il Pd è pronto a dare il sostegno a un governo di tregua su richiesta del Capo dello Stato: avrebbe il nostro sostegno - dice Ettore Rosato, vice presidente alla Camera

C'è chi continua a invocare il voto. Chi chiede di 'provare' a far partire un esecutivo di centrodestra - cercando voti in Parlamento - e chi si dice disponibile a un governo di tregua. In questo weekend, dunque, in vista delle consultazioni di lunedì al Quirinale, sembrerebbe che le diverse forze politiche non intendano fare alcun passo per cercare di uscire dallo stallo che si è venuto a creare dopo il voto del 4 marzo. Il quadro - almeno fino a questo momento - resta immutato.Mattarella così - dopo l'invito a superare le istanze personali per il bene comune - ha lanciato un nuovo messaggio ai partiti con lo spirito di un ultimatum: se avete delle indicazioni - che fino ad ora non sono emerse - fatele presenti. Insomma, basta fare "il gioco dell'oca"."Non esiste tregua per i traditori del popolo, questo deve essere chiaro. Ma non per il Presidente che è stato fin troppo paziente. Avevano l'opportunità". Così il leader M5s conversando con i cronisti in Transatlantico su possibili scenari di governo. E prosegue: "Teniamo presente che se si fa questo governo di tregua è perché Salvini si è alleato col Pd. E quindi il disegno che noi avevamo visto, con tutti contro di noi, si sta realizzando. Spero non sia così e spero che si possa tornare al voto il prima possibile, perché sarebbe un tradimento del popolo italiano"."Berlusconi e Renzi sono d'accordo. Ora sarà Salvini a decidere se aiutarli o meno a fare un governo contro di noi. Stanno già cercando il pretesto, le riforme o una nuova legge elettorale. Ma una nuova legge non si può fare, ci infileremmo in un inferno. Bisogna tornare al voto, il 24 giugno". Lo afferma Luigi Di Maio intervistato dal Fatto Quotidiano invocando nuovamente il voto davanti allo stallo per la formazione del governo."Noi diciamo no a un nuovo Nazareno, magari con Giorgetti premier come ho letto sul Corriere della Sera - sottolinea Di Maio -. E sarebbe ancora peggio un governo di scopo, di tregua o con qualsiasi altra formula: se con 120 parlamentari abbiamo fatto perdere la metà dei voti al partito di governo, con 338 eletti non gli faremmo passare neanche un provvedimento". Sulle intenzioni del Colle "i retroscena lasciano il tempo che trovano - commenta -. Dal Quirinale non ci è mai arrivata alcuna richiesta in tal senso (di un governo di tregua o istituzionale) e con il presidente della Repubblica siamo sempre stati molto chiari. Abbiamo fatto il massimo per arrivare a un governo. E i limiti del M5s si conoscevano, dal primo giorno. Aspettiamo cosa deciderà il Quirinale"."Rivendico con orgoglio il no a Berlusconi - ribadisce -. E il mio nome come premier non è mai stato il problema" e spiega che "la più grande bugia è che" con Salvini "tutto sia saltato perché io volevo fare il premier a tutti i costi". Il Pd? "Pensavo che il senatore semplice Renzi potesse permettere un processo di rinnovamento nel Pd, accettando un'autocritica dopo la batosta elettorale. Poi però è andato in tv e ha rotto tutto, prima della direzione del Pd", risponde. Secondo Di Maio si deve tornare a votare con il Rosatellum perchè una nuova legge elettorale "non si può fare, perderemmo anni a discuterne. Già mi immagino Salvini dirmi: 'Io sono per il premio di lista, ma Berlusconi lo vuole per la coalizione'".A ribadire la linea del premier 5Stelle, Danilo Toninelli, capogruppo M5S al Senato a Radio anch'io su Rai Radio1: il "governo di tregua è per tirare a campare. A Mattarella diremo no. I governi tecnici o istituzionali - ha affermato ancora - sono fatti per tirare a campare. Per me in caso è meglio tornare a votare". Il rappresentante M5s ha ribadito dunque la richiesta di avere "la possibilità di governare. Ci dispiace di non essere riusciti a spiegare il contratto di governo, per vincolare le forze politiche ai contenuti. Dateci la possibilità di governare".Sul fronte del centrodestra interviene il neo governatore del Friuli Venezia Giulia, il leghista Massimiliano Fedriga: "Non può esserci un governo in cui ci stanno tutti, perchè sarebbe senza indirizzo politico forte e alla mercè di chi sta fuori dall'Italia". E si dice preoccupato dall'eventualità di un governo del Presidente per andare al voto in autunno: "farà tutto -spiega - tranne che la legge elettorale". Riguardo al rischio di un cambiamento nelle relazioni internazionali in caso di governo leghista, Fedriga, ha sottolineato: "Tendo a escluderlo, perchè la Lega ha tentato sempre di unire e ha preso una posizione estremamente responsabile negli scontri tra Usa e Russia. Un giorno ci accusano di essere filo-Trump e poi contro Trump". Tra le priorità per il governo, Fedriga ha infine indicato "il lavoro, il che vuol dire dare la possibilità all'impresa di dare occupazione, la riforma della legge Fornero, che c'entra con il lavoro, e la lotta all'iummigrazione clandestina e la sicurezza"."L'espressione 'governo di tregua' non è male". Lo dice Giovanni Toti, presidente della regione Liguria, a Mattino 5. "Un governo di tregua - spiega - dovrebbe affrontare le emergenze del paese, le vicende Alitalia, Ilva, le clausole di salvaguardia". "Si tratterebbe di un esecutivo che deve soprattutto stimolare il Parlamento per fare legge elettorale". Toti chiude a nuove elezioni subito: "Di Maio chiedendo il voto adesso dice ulteriori menzogne agli italiani, perché non si può fare, c'è, ad esempio, una legge di bilancio da fare prima".Dal fronte del Partito Democratico - uscito compatto dalla direzione fiume di ieri con un netto 'no' a un governo con i 5Stelle - arrivano delle apertura al Capo dello Stato, nella eventualità della richiesta di dar vita ad un governo di tregua: "Avrebbe il nostro sostegno"- dice Ettore Rosato del Pd, vice presidente della Camera, a Radio Anch'Io su Radio Uno Rai. E prosegue: "In caso di voto anticipato noi discuteremo su chi potrà essere il nostro candidato, ma di certo Gentiloni ha tutte le carte in regola per esserlo".Dello stesso avviso, Matteo Orfini, presidente del Partito Democratico, questa mattina ai microfoni di Agorà: "Noi siamo disponibili a un governo di responsabilità nazionale che riguarda tutti. È chiaro che noi non possiamo fare parte di un governo politico con il Movimento Cinque Stelle o con Salvini e il centrodestra perché sarebbe incompatibile con quello che è il Pd". Poi alla domanda su un eventuale appoggio a un ipotetico governo di tregua, guidato da Giancarlo Giorgetti (Lega), precisa: "Ovviamente non lo appoggeremmo, un governo Giorgetti sarebbe un governo politico di centrodestra".