Nuovo Esecutivo Governo, Berlusconi: risposte concrete urgenti da forze politiche responsabili Per il Presidente di FI l'avvio della legislatura si annuncia molto complessa. Soddisfazione per l'elezione di Elisabetta Alberti Casellati alla Presidenza del Senato e di Mara Carfagna alla Vice Presidenza della Camera

di Tiziana Di Giovannandrea La formazione del nuovo Governo è al centro dei pensieri di Silvio Berlusconi che scrive in un messaggio: "Tutte le forze politiche responsabili hanno il dovere di dare ai cittadini risposte concrete ai problemi dei quali si è parlato in campagna elettorale, e che non possono aspettare ancora".Nel messaggio il presidente di Forza Italia commenta poi l'elezione di Maria Elisabetta Alberti Casellati alla Presidenza del Senato e di Mara Carfagna alla Vicepresidenza della Camera. "Sono molto soddisfatto delle scelte di Forza Italia per i vertici parlamentari. L'elezione dialla Presidenza del Senato e dialla Vice Presidenza della Camera, in un quadro di larga condivisione, è un buon segnale per l'avvio di una legislatura che si annuncia molto complessa".Altro motivo di soddisfazione per Berlusconi è lanelle istituzioni che è stata espressa da Forza Italia: "E' per me motivo di grande soddisfazione il fatto che i più alti vertici parlamentari, per quanto riguarda Forza Italia, siano ricoperti esclusivamente da donne. Nessuna forza politica nella storia italiana ha mai fatto una scelta di questo tipo. E' una scelta, voglio sottolinearlo, basata sul merito individuale, da liberali, non un atto di femminismo ideologico: una scelta che premia le capacità, non il genere", ma un pensiero particolare va a Mara Carfagna. Il Cavaliere nell'inviarle gli auguri di buon lavoro evidenzia: "Mara Carfagna è uno dei giovani dirigenti di Forza Italia più seri e preparati, ottimo ministro nel mio Governo, che unisce sensibilità istituzionale a grande passione politica. Il successo personale di Mara, che è stata la più votata fra i quattro Vice Presidenti, dimostra quanto sia stimata fra i colleghi parlamentari di tutti gli schieramenti".Poi ha anche rivolto "un affettuoso saluto e gli auguri di buon lavoro alle due nuove Presidenti dei Gruppi Parlamentari di Forza Italia,al Senato ealla Camera. Sono due esponenti di Forza Italia che hanno in comune, oltre che un'ottima esperienza da ministro, anche coerenza, impegno, sensibilità politica. A ciò Anna Maria Bernini aggiunge una raffinata cultura giuridica e una grande capacità di relazione mentre Mariastella Gelmini una straordinaria abilità organizzativa e un impegno tenace e intelligente che ha consentito di ottenere grandi successi nella più importante regione italiana, la Lombardia".