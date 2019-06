Oggi Manfred Weber ricevuto dal premier italiano Governo, alle 21 a Palazzo Chigi il vertice Conte-Di Maio-Salvini Si parlerà del Commissario europeo che l'Italia sarà chiamata a indicare

Weber e Conte (Ansa/F.Attili)

C'è attesa per il vertice tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i vicepresidenti Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che si terrà stasera alle ore 21. I tre si vedranno a Palazzo Chigi.Nel vertice tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i due vice premier Luigi Di Maio e Matteo Salvini si parlerà anche del commissario europeo che l'Italia sarà chiamata a indicare nelle prossime settimane. Le caselle preferite da M5s e Lega sono l'Industria e la Concorrenza e la Lega rivendica quella nomina per sè.Nelle ultime ore nel Carroccio prende quota un nome nuovo, dopo le indiscrezioni girate su Guglielmo Picchi e Lorenzo Fontana. È Giulio Tremonti, ex ministro dell'Economia dei governi Berlusconi ed eletto come indipendente al Senato proprio con la Lega nella passata legislatura. Nella Lega Tremonti ha parecchi sponsor, ma anche molti detrattori. Lo stesso Matteo Salvini non sembra affatto persuaso. A pesare è il passato di Tremonti, troppo vicino a Bossi prima e a Maroni poi. Chi ci ha parlato nelle ultime ore confida alla Dire: "Giulio è pronto, sarebbe l'uomo ideale. È stimato in Europa e nel Ppe, non avrebbe problemi a incassare la fiducia delle Cancellerie europee".Dopo aver pubblicato il suo ultimo libro, 'Le tre profezie', uscito un paio di mesi fa, l'ex ministro dell'Economia è tornato nei radar ieri, ospite del programma di Lucia Annunziata. Qui ha difeso il governo in un faccia a faccia con Pier Carlo Padoan e ha avanzato la sua personale proposta da portare a Bruxelles per evitare la procedura di infrazione: "Occorre agire in una logica di sistema, europea, chiediamo di poter spendere i nostri soldi per gli investimenti e così spingere la crescita".Il premier Conte oggi ha avuto un incontro a Palazzo Chigi con il candidato del Ppe alla Presidenza della Commissione europea, Manfred Weber. Il presidente del Consiglio Conte ha "confermato che lavorerà perché le procedure per le nomine europee consentano una soluzione equilibrata sulla base della combinazione di vari criteri, a partire da quello geografico"."L'incontro, svoltosi in un clima cordiale, è stato un'occasione per scambiarsi idee sul futuro dell'Europa, nella comune consapevolezza che sarà determinante il contributo dell'Italia per un'Europa che non punti solo alla stabilità finanziaria ma anche allo sviluppo sociale e sostenibile. Il presidente Conte ha ribadito che l'Italia ha molti progetti ed è ben disponibile a offrire un contributo critico per migliorare l'Europa e renderla ancora più equa, giusta, solidale".