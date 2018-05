Strada in salita per Mattarella Governo. Salvini: "Accordo solo con M5S". Di Maio: "Ti sei piegato a Berlusconi. Subito al voto" Il Pd intanto - tramite un documento dei renziani (che ha creato nuovi malumori all'interno del partito) - esclude qualsiasi fiducia a un esecutivo guidato da Salvini e Di Maio

Non è possibile nessun governo del cambiamento con Berlusconi e il centrodestra. Salvini ha cambiato idea e si è piegato a lui solo per le poltrone. Si torni subito al voto! pic.twitter.com/K5UVGD9JUV — Luigi Di Maio (@luigidimaio) 2 maggio 2018

Quando in una comunità politica alla vigilia di una discussione seria che riguarda il partito e il Paese si arriva a questo, c’è qualcosa di profondo che non va. https://t.co/OmiSDwe5dH — Dario Franceschini (@dariofrance) 2 maggio 2018

Ho sottoscritto con altri parlamentari un documento che dice in sintesi: niente conte interne, ma dialogo; mai fiducia a governi presieduti da Di Maio o Salvini; rispetto esito elettorale; confronto con tutte le forze politiche per riscrivere insieme le regole. #DirezionePd — Davide Faraone (@davidefaraone) 2 maggio 2018

Strada sempre più in salita per il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, chiamato a dare un nuovo governo al Paese. Nonostante il richiamo al senso di responsabilità e all'invito - lanciato dal Quirinale in occasione della Festa del lavoro - a lasciare da parte le istanze personali a favore del bene comune, le forze politiche restano ferme sulle loro posizioni. Nessun passo in avanti, nessuna apertura o convergenza a distanza di oltre 50 giorni dall'esito del voto che non ha individuato una maggioranza atta a guidare il Paese con in sostanza due vincitori: il centrodestra come coalizione e i 5Stelle come partito. Le distanze sembrano insanabili.A nulla sono valsi i tentativi fatti finora dallo stesso Mattarella, dal Presidente del Senato, Elisabetta Maria Alberti Casellati e dal Presidente del Senato Roberto Fico.Il leader della Lega, Matteo Salvini, da settimane infatti continua a ribadire che non ci sarà alcun accordo se non verrà coinvolto nelle 'trattative' l'intero centrodestra: "Fino all'ultimo proviamo a mettere insieme un Governo, ma gli altri non devono rimanere arroccati sul monte a dire quello mi piace e l'altro no" incalza da Genova. E il neo governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga sottolinea dai microfoni di Radio Capital: "Ci siamo presentati con una coalizione di centrodestra, non cambiamo le carte in tavola". Il leader del Carroccio invita nuovamente i grillini a sedersi ad un tavolo, a parlare di cose concrete. E auspica che le commissioni inizino a lavorare per il bene degli italiani:"si potrebbe già da domani", spiega. Infine Salvini avverte che tornare al voto sarebbe solo una perdita di tempo, almeno 2 anni fermi, e il Paese non se lo può permettere. Mi appello - dice in sostanza - al senso di responsabilità dei miei interlocutori.Ma Luigi Di Maio lo gela. Le parole che chiudono ad ogni possibilità di dialogo arrivano pochi minuti dopo il discorso del leader del Carroccio da Genova: "la Lega è piegata al cav. Si torni subito al voto" scrive sul suo profilo twitter il leader del M5s, spiegando che con il Cavaliere "non è possibile alcun governo del cambiamento".Anzi il leader dei 5Stelle ci va giù ancora più pesante e sempre da twitter posta un vecchio video in cui Salvini diceva: "Mai con Berlusconi".Il clima - dopo la divisione di fatto di chi è a favore e chi contro ad un accordo con i grillini - resta infuocato in casa Pd. A gettare altra acqua sul fuoco, il documento dei renziani - che a poche ore dalla direzione - fissa dei paletti ben precisi in vista di un nuovo, possibile incontro con i 5Stelle: niente conte interne, nessun ok ad un governo guidato da Salvini o Di Maio, ritenuti i diretti responsabili della mancata formazione del governo. Il Ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini twitta: "Quando in una comunità politica alla vigilia di una discussione seria che riguarda il partito e il Paese si arriva a questo, c'è qualcosa di profondo che non va".E sempre dal profilo twitter, il ministro della giustizia, Andrea Orlando scrive: "La conta promossa dai capigruppo per non fare la conta ancora non si era mai vista". "Ho sottoscritto con altri parlamentari un documento che dice in sintesi: niente conte interne, ma dialogo; mai fiducia a governi presieduti da Di Maio o Salvini; rispetto esito elettorale; confronto con tutte le forze politiche per riscrivere insieme le regole. #DirezionePd" si difende - come Lorenzo Guerini promotore dell'iniziativa - il senatore del Pd, Davide Faraone.