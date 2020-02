Taranto Governo, Salvini: al voto. Governicchi o trucchetti? Non esiste

Condividi

"Il voto per le politiche si allontana? Spero di no, perché questi litigano su tutto e non combinano niente".Lo ha detto stasera a Taranto Matteo Salvini. "Avessimo un governo che fa delle cose che non condivido, sarebbe un fatto. Ma avere un governo che non fa nulla perché litiga su tutto, è un dramma. Quindi spero che si voti il prima possibile e non esistono governini, governicchi, accordi segreti, trucchetti di Palazzo. Prima si vota, meglio è", ha ribadito il leader della Lega.Cambierebbe strategia rispetto al Conte I se potesse tornare indietro? "No - ha risposto - sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto in un anno: quota 100, pace fiscale, Flat tax, decreti Sicurezza, legittima difesa, Codice rosso. Poi - ha aggiunto - era diventato impossibile lavorare con i 5 stelle che sono per il no a tutto e l'Italia, la Puglia, non hanno bisogno di no e quindi abbiamo preferito lasciare i ministeri che tirare a campare, cosa che il Pd, evidentemente, non la stessa dignità di fare perché stanno attaccati alle poltrone senza concludere nulla".Per l'arrivo di Salvini a Taranto, dopo la tappa a Potenza, un'ampia area della città è stata 'blindata' con presidi delle forze di polizia agli incroci delle strade attraversate in auto dal leader della Lega."Pare che mi stia arrivando un altro processo, questa volta per "abuso di ufficio". Sono tranquillo, io non mollo" ha quindi reso noto Salvini su Twitter.