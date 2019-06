La registrazione di Fanpage Governo, scambio di cortesie Di Maio- Salvini: "Usa voli di Stato", "Incontrerò i sindacati" Il ministro del Lavoro nello stesso audio di Fanpage si dice "incazzato" anche con Di Battista, mentre il Pd chiede a al premier Conte di riferire in Parlamento sulla questione dei voli di Stato

Scambio di cortesie a distanza tra il ministro dello Sviluppo economico, Di Maio, e quello dell'Interno, Salvini.In un audio raccolto durante l'assemblea del M5S a Terni e pubblicato da 'Fanpage', parlando della campagna elettorale per le europee, Di Maio fa un'amara amara riflessione con i militanti del territorio umbro: "Molti di voi mi dicevano 'ma com'è che quello (Matteo Salvini, ndr) sta in ogni Comune e tu non ci sei mai?'. Poi abbiamo scoperto che usava gli aerei di Stato. Io non li uso" e "se qualcuno pensa che noi dobbiamo cominciare a fare i voti con quella roba là, allora lì sì che uccidiamo il MovimentoNello stesso audio, poi, Di Maio commenta le parole pronunciate nei giorni scorsi da Alessandro Di Battista. E non è un commento positivo: "Mi sono incazzato in questi giorni quando ho sentito questa frase 'burocrati dentro ai ministeri'", si sente nel file postato sul giornale online. Il riferimento è a un passaggio dell'ultimo libro dell'ex deputato Cinquestelle, intitolato 'Politicamente scorretto', in cui se la prende anche con il vicepremier e i ministri del suo movimento.La frase sui voli di Stato non passa inosservata e il responsabile Infrastrutture della segreteria nazionale del Pd, Roberto Morassut, dice: "Il Vicepremier Di Maio sostiene che l'altro Vicepremier Salvini abbia utilizzato voli di Stato per il suo lungo tour elettorale degli scorsi mesi in Italia. Viste le parole così nette di Di Maio, il Governo ed il Presidente Conte hanno il dovere di riferire alle Camere e di fare chiarezza su ogni singolo utilizzo dei voli di Stato da parte del Ministro Salvini e degli altri membri dell'esecutivo".Nel pomeriggio Salvini aveva fatto una dichiarazione con la quale scavalcava di fatto il collega vicepremiee e ministro del Lavoro, Di Maio, commentando la protesta dei sindacati confederali. Dopo le dure parole usate dai sindacati a Reggio Calabria nei confronti dell'operato del governo sulle politiche per il Mezzogiorno, Salvini si è rivolto direttamente a Cgil, Cisl e Uil e in particolar modo a Maurizio Landini, segretario generale della Cgil: "Entro luglio inviterò i sindacati al Viminale, con altri rappresentanti del lavoro, del commercio, dell'impresa e dell'agricoltura per confrontarci e ragionare insieme sulla prossima manovra economica. Manderò a Landini, che evidentemente non la conosce, una copia della proposta sull'autonomia che finalmente porterà merito e responsabilità anche ai politici del Sud. Sono sicuro che in un anno questo governo abbia fatto di più rispetto ai governi di sinistra che ci hanno preceduto per lavoratori e precari. Con la flat tax per famiglie, lavoratori e imprese faremo ancora di più".