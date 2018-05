Governo cercasi. Bannon: non conosco Conte ma 'avvocato del popolo' è una frase forte Per l'ideologo del trumpismo, Steve Bannon, Giuseppe Conte è un uomo di diritto, brillante ed intelligente. Serracchiani: Bannon svela strategia anti-Ue



di Tiziana Di Giovannandrea Steve Bannon, ex capo stratega della Casa Bianca e del presidente Donald Trump, è a Roma e non si sottrae ad un'intervista a Sky che lo catapulta al centro del dibattito politico in corso sul nuovo governo.? Non lo conosco, non è molto noto in America, ma è un professore di diritto, ha detto 'io sarò difensore del popolo', è una frase molto forte. E' un'osservazione molto brillante e intelligente". Così ha risposto nel corso di un'intervista di Maria Latella. "Gli direi di andare avanti, anche il presidente Trump veniva bollato come populista. Quando The Economist, il Financial Times, la Bbc o il WSJ scrivono certe cose, è perché sono le voci dell'establishment, le braccia armate della propaganda. Ora si devono abituare agli attacchi delle élite, dei centri monetari, di cui i grandi giornali sono portavoce. E fanno bene a cercare di cambiare l'Europa dall'interno".Consiglia poi a Di Maio e a Salvini di andare avanti senza tentennamenti suall'Economia perché fanno bene a farlo: "Savona è il meglio, Salvini ha ragione. Ha idee molto chiare sull'Europa, sulla Germania e sull'Euro. E non è timido, dice le cose come stanno. Se M5S e Lega mettendosi insieme vedono in Savona la persona giusta, che non le manda a dire, fanno bene a insistere su di lui".L'ex capo stratega di Trump ha sottolineato come: "Io credo che il mondo intero stia guardando l'Italia, indipendentemente da quello che dice il New York Times ed i suoi editoriali (il NYT ha titolato contro Conte considerandolo "Solo un esecutore", ndr) . E' arrivato il momento di celebrare questo grande cambiamento" uscito dalle elezioni per la vita del Paese. Salvini e Di Maio "sono stati bravissimi, hanno fatto un accordo di governo per il cambiamento del Paese che raccoglie il 60% dei voti reali". "Se così tanti hanno votato per questi partiti antisistema - ha aggiunto - vuol dire che il popolo italiano ha dimostrato di volersi riprendere in mano il proprio destino, indipendentemente da quello che dice il New York Times. Che è un braccio della propaganda contro questi partiti antisistema. Il voto ha dimostrato che le persone erano stanche dell'estabilishment". Da semplice osservatore: "Avevo previsto questa possibile alleanza M5S-Lega, per un governo che può avere molta forza ma non sono un loro consulente". Di fatto Bannon considera l'Italia l'apripista in Europa per le nuove formazioni cosiddette sovraniste e populiste.Sull'ha precisato che i partiti di governo "non vogliono uscire dall'Unione ma rifondarla" perché "la sovranità è fondamentale. Il risultato delle elezioni ha visto gli italiani che volevano riprendere il controllo sul loro Paese e dire basta a queste regole che arrivano da Bruxelles. La gente è stanca"."L'endorsement di Steve Bannon a Di Maio e Salvini svela una precisa strategia volta a sostenere i populismi europei per indebolire la UE come controparte politica e commerciale. E poi si lamentano delle 'ingerenze' di Bruxelles". Lo ha affermato la deputata Pd Debora Serracchiani, commentando le parole di Bannon, oggi a 'L'intervista' di Maria Latella su Sky Tg24."Ieri Bannon - ha evidenziato Serracchiani - ha abbracciato Viktor Orban, stando accanto al braccio destro di Farage, oggi sostiene Savona ministro. Dubito che un uomo in fase di riavvicinamento a Trump, protagonista del Russiagate, si muova in questo modo senza un obiettivo, e forse un mandato, molto preciso. Anzi direi che tutti i tasselli stanno andando al loro posto: i veri poteri forti internazionali hanno deciso che bisogna fare a pezzi l'Europa, e Di Maio e Salvini sono gli esecutori"."Si va precisando lo schema di Lega e M5S che sono pronti a mettersi in braccio a Trump e Putin, ma - ha concluso - guardano l'Europa come il nemico".