​Gozi lascia incarico presso governo francese

Sandro Gozi non è più consigliere del primo ministro francese, Edouard Philippe. L'ex sottosegretario, che respinge con decisione ogni addebito, parla di "vili attacchi, con l'unico intento di minare il mio impegno". La pressione del governo francese per ottenere chiarimenti sulla posizione di Gozi come consulente del governo di Malta era andata aumentando ora dopo ora. Dopo il governo italiano, quello francese, quindi il maltese: le polemiche sulla posizione "transnazionale" di Gozi sono partite lunedì, con alcune rivelazioni del giornale Times of Malta rilanciate in grossa evidenza da Le Monde."Da lunedì scorso, sono nuovamente oggetto di rivelazioni di stampa che hanno come unico intento quello di minare il mio impegno e le mie nuove attività professionali. Per questa ragione ho preso la decisione di dimettermi a partire da oggi dalla mia funzione di incaricato di missione presso il Primo ministro della Francia per evitare qualsiasi strumentalizzazione politica, vista anche l'attuale situazione europea". Queste le parole di Sandro Gozi.